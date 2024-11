Topprioriteit voor verbeteren beveiliging glasvezelnetwerk Defensie

Defensie onderneemt stappen om het belangrijke glasvezelnetwerk Nafin (Netherlands Armed Forces Integrated Network) fysiek beter te beveiligen. Dat gebeurt naar aanleiding van een rapport van de Algemene Rekenkamer (AR) dat vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Nafin (Netherlands Armed Forces Integrated Network) is een glasvezelnetwerk van Defensie en KPN. Het geldt als een belangrijk netwerk voor het behoud van de nationale veiligheid. Niet alleen Defensie, maar ook het volledige netwerk voor alle ministeries en Hoge Colleges van Staat zijn erop aangesloten. Dat geldt eveneens voor vitale processen, zoals de inzet van de politie en de meldkamers van noodnummer 112. Het staat los van het internet en van de reguliere, publieke glasvezelnetwerken waar Nederlanders gebruik van maken.

De Algemene Rekenkamer (AR) deed onderzoek omdat kritieke Europese infrastructuren afgelopen jaren in toenemende mate te maken kregen met sabotage. Zo is gekeken hoe Defensie het fysieke netwerk beschermt. Volgens de AR blijkt dat Nafin qua opzet goed in elkaar zit, maar in de praktijk onvoldoende fysiek is beveiligd.

Verbetertraject

Defensie voert een oorzaakanalyse uit om vervolgens een verbetertraject op te stellen om de fysieke beveiliging te verbeteren. Het oplossen van onvolkomenheden rond de beveiliging van militaire objecten geldt als topprioriteit. Het onderwerp is in de Defensienota 2024 opgenomen, als randvoorwaarde voor het goed functioneren van de defensieorganisatie.

De rekenkamer doet verder de aanbeveling om een strategische visie te ontwikkelen op de rol van het netwerk in de Nederlandse samenleving. Voor nu en in de toekomst. Defensie neemt deze aanbeveling over.

Dat geldt eveneens voor de aanbevelingen op het gebied van detectie en respons op ongeoorloofde toegang tot het netwerk. Ook betreft het de verhoging van het veiligheidsbewustzijn en het periodiek fysiek en digitaal testen van de beveiliging. Verder gaat Defensie met KPN in overleg om te kijken of met minder (onder)aannemers is te werken wat het onderhoud betreft.

Storing

Het netwerk werd op 28 augustus 2024 getroffen door een storing. De bewindslieden van Defensie benadrukken dat dit geen relatie heeft met de tekortkomingen die de AR constateerde in de fysieke beveiliging van Nafin.