Nederland wil mogelijk nieuw Europees Douaneagentschap huisvesten

Nederland overweegt om zich kandidaat te stellen als vestigingsland voor het nieuw op te richten Europees Douaneagentschap. Op dit moment loopt de Europese besluitvorming over de oprichting van het agentschap, dat naar verwachting vanaf 2026 opgericht wordt en vanaf 2028 actief wordt. Het ministerie van Financiën inventariseert nu of regio’s of gemeenten belangstelling hebben om het agentschap te huisvesten. Als dat zo is stelt de rijksoverheid samen met de geselecteerde gemeente of regio een bid op. Op basis daarvan besluit het kabinet of Nederland zich kandidaat stelt.

Staatssecretaris Nora Achahbar van Financiën (Toeslagen en Douane): “Het douaneagentschap past goed bij Nederland. Onze mainports, zoals de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol, maken ons een echt internationaal handelsland. Eén derde van alle goederen die de Europese Unie binnenkomen, gaan via Nederland. De Nederlandse Douane houdt toezicht op al die goederenstromen. Zo speelt Nederland een belangrijke rol bij de veiligheid en het innen van invoerrechten voor de hele Europese Unie. Daarom is het logisch dat we onderzoeken of we het nieuwe Douaneagentschap in Nederland kunnen huisvesten.”

Agentschap ondersteunt lidstaten

Het agentschap moet lidstaten gaan helpen bij de inschatting wat de meest risicovolle goederenzendingen zijn, bijvoorbeeld als het gaat om drugshandel en fiscale fraude. Op die manier kunnen lidstaten beter bepalen welke zendingen ze controleren aan de buitengrens en wordt voorkomen dat malafide handelaren goederen binnenbrengen. Zo kan het agentschap een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van goederen die de EU binnenkomen. Daarnaast krijgt het agentschap een belangrijke rol als het gaat om IT van de douanediensten. Data over grensoverschrijdend goederenverkeer komt op Europees niveau beschikbaar voor gezamenlijke douanediensten door een EU-datahub.

Hervorming Europese douaneregels

Een belangrijk onderdeel van de Europese Unie is de douane-unie, die inhoudt dat goederen binnen de Unie vrij mogen worden vervoerd en verhandeld. Daarmee vormt de Europese Unie de grootste interne markt van de wereld. Voor het eerst sinds de oprichting van die douane-unie in 1968 worden de Europese douaneregels fundamenteel herzien. Die herziening van de Europese douaneregels moet een oplossing bieden voor het alsmaar groter wordende takenpakket voor de douane en de groeiende goederenstroom. Zo had de Nederlandse Douane vorig jaar een miljard aangiften te verwerken, meer dan vier keer zoveel als vijf jaar geleden.

Keuze voor vestigingsland

Op dit moment onderhandelen de Europese lidstaten over de nieuwe douaneregels. Als zij eruit zijn, onderhandelen ze verder met de Europese Commissie en het Europees Parlement. Ondertussen begint de procedure om een vestigingsland te kiezen voor het nieuwe douaneagentschap. Het agentschap kan een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid, de economie en het internationale aanzien van de vestigingsstad. De komende tijd wordt in kaart gebracht of en met welk bod Nederland zich kandidaat wil stellen.