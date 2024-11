Europese kustlanden werken samen aan aanpak Russische schaduwvloot

Van 13 tot en met 15 november kwamen twaalf Europese kustlanden van de Noord- en Oostzee samen in Helsinki en Tallinn om afspraken te maken over de aanpak van de Russische schaduwvloot.

De groep van experts uit Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, IJsland, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Polen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden wil door nauwere samenwerking de schaduwvloot beter kunnen opsporen en controleren.

Wat is de Russische schaduwvloot? Vanwege sancties tegen Rusland mogen Russische schepen niet meer aanmeren in Europese havens en is de export van Russische olie naar de Europese Unie verboden. Rusland probeert deze regels te omzeilen met een schaduwvloot: door schepen zonder duidelijke registraties en vlaggen te gebruiken en hun locatiezenders uit te schakelen. Deze vloot vormt ook een gevaar voor het milieu en de veiligheid op zee, vooral voor de kuststaten.

Derde bijeenkomst

De bijeenkomst in Helsinki en Tallinn was de derde op rij, na eerdere vergaderingen in Kopenhagen en Oslo. Tijdens de bijeenkomst onderstreepten de landen het belang van informatie-uitwisseling en gezamenlijke acties, zoals het coördineren van sancties.

De groep van experts kijkt vooral naar de activiteiten van de schaduwvloot in de Noord- en Oostzee. In deze gevoelige en drukbevaren gebieden is het risico op milieuschade en ongelukken op zee extra groot.

Gezamenlijke verklaring

In een gezamenlijke verklaring benadrukten de kustlanden het belang om nauw samen te werken en informatie te delen. Ook spraken ze af om nauw samen te werken bij het opleggen van sancties en te werken aan nieuwe, gezamenlijke maatregelen tegen de Russische schaduwvloot.