Tweede Kamer stemt in met nieuwe huurtoeslagwetten

De Tweede Kamer heeft op donderdag 14 november ingestemd met twee nieuwe wetten die de huurtoeslag minder complex moeten maken. Ook kunnen meer huurders een beroep gaan doen op de huurtoeslag. Het overgrote deel van ontvangers gaat er door de wijzigingen op vooruit.

De maatregelen staan in de wetsvoorstellen ‘Vereenvoudiging van de huurtoeslag’ en ‘Huurtoeslag ter verbetering van de koopkracht en vereenvoudiging van de regeling’. De overheid maakt in 2025 voor de vereenvoudiging en verbetering van de huurtoeslag €215 miljoen vrij en vanaf 2026 structureel €650 miljoen per jaar.

Vervolg in de Eerste Kamer

De wetten worden definitief als de Eerste Kamer ook instemt met beide wetten. De wetsbehandeling in de Eerste Kamer vindt vanaf medio december plaats.

