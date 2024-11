Indexering inkomensgrenzen voor woningcorporaties en huurtoeslagparameters per 2025

De jaarlijkse indexaties voor woningtoewijzing, passend toewijzen en verkoop zijn bekend. Woningcorporaties gebruiken deze gegevens om te bepalen wie in welke woning mag wonen. Ook worden de inkomens- en huurgrenzen voor de huurtoeslag 2025 onder voorbehoud bekendgemaakt. Met deze informatie kan het recht op huurtoeslag en de hoogte daarvan worden berekend. De nieuwe huurtoeslagregels en grenzen gaan in per 1 januari 2025. De Eerste Kamer besluit in december over twee nieuwe wetten voor de huurtoeslag, waarna de huurtoeslagparameters definitief worden.

Inkomensgrenzen voor woningtoewijzing

Woningcorporaties moeten zich bij het toewijzen van hun sociale- huurwoningen (DAEB-woningen) houden aan een aantal regels, waaronder de maximale inkomensgrens. Deze inkomensgrenzen worden jaarlijks geïndexeerd. Per 1 januari 2025 gelden de volgende grenzen:

49.669 euro voor eenpersoonshuishoudens

54.847 euro voor meerpersoonshuishoudens

Huurgrens voor DAEB-woningtoewijzing

De DAEB-huurgrens is gelijk aan de maximale huurprijsgrens voor de huurtoeslag, en die is voor 2025: € 900,07.

De maximale huurtoeslaggrens voor huurders onder 23 jaar is in 2025: € 477,20.

Cijfers middensegment

In het middensegment is de huurprijs wettelijk gereguleerd. De regels hiervoor staan in de Wet betaalbare huur. Huurcontracten die op of na 1 januari 2025 beginnen, vallen onder gereguleerde middenhuur als ze:

Een huurprijs hebben die hoger is dan € 900,07 en tenminste 144 WWS-punten;

En een huur hebben die niet hoger is dan € 1.184,82 en maximaal 186 punten.

De maximale huurprijs en de bovengrens van het middensegment is dus per 1 januari € 1.184,82 (liberalisatiegrens 2025, nieuw).

Er is ook een inkomensgrens voor huishoudens met een middeninkomen vastgesteld. De grens is vastgelegd in artikel 10 van de Huisvestingswet. De volgende inkomensgrenzen gelden per 1 januari 2025:

Type huishouden Inkomensgrens

middeninkomens Eenpersoonshuishouden € 67.366 Meerpersoonshuishouden € 89.821

Passend toewijzen

Inkomensgrenzen

Woningcorporaties moeten volgens de Woningwet en het BTIV jaarlijks bij de woningtoewijzing aan 95% van de woningzoekenden met een laag inkomen passend toewijzen. Zo zorgen ze ervoor dat een huurder een huurwoning huurt die past bij zijn inkomen.

Voor 2025 gelden de volgende inkomensgrenzen voor het passend toewijzen:

Type huishouden Inkomensgrens

passend toewijzen 2025 Eenpersoonshuishouden € 28.375 Meerpersoonshuishouden € 38.500 Eenpersoonouderenhuishouden € 27.775 Meerpersoonsouderenhuishouden € 37.350

Huurgrenzen

Bij passend toewijzen geldt ook dat een woning wordt toegewezen met een huurprijs die niet hoger is dan de aftoppingsgrens voor de huurtoeslag die voor het huishouden van toepassing is. Dat leidt voor 2025 tot de volgende huurgrenzen:



Huishoudengrootte Huurgrens passend toewijzen 2025 1 en 2 personen € 682,96 3 of meer personen € 731,93

Inkomensgrens verkoopregels woningcorporaties

De inkomensgrens voor de verkoop onder voorwaarden van een woning door een toegelaten instelling aan een natuurlijke persoon, wordt eveneens geïndexeerd. De maximale inkomensgrens wordt € 55.416 euro in 2025. Volgens artikel 23 van het BTIV geldt dat voor degene die een woongelegenheid van een woningcorporatie wenst te kopen met een korting van 10% tot maximaal 25% geen waardedeling hoeft te worden overeengekomen als het huishoudinkomen niet hoger is dan deze grens. Hierbij geldt de korting op de waarde vrij van huur en gebruik.

Indexeringspercentages

De indexeringspercentages i1 en i2 zijn bekend. Deze percentages worden gebruikt om inkomens uit voorgaande jaren te indexeren naar het niveau van 2025. De percentages zijn:

Index T-1: 1,0413

Index T-2: 1,1279

Huurtoeslagparameters

De Tweede Kamer stemde op 14 november in met de invoering van de nieuwe wetten "Huurtoeslag ter verbetering van de koopkracht en vereenvoudiging van de regeling" en de "Wet Vereenvoudiging Huurtoeslag”. Daarmee zijn ook de inkomens- en huurgrenzen voor de huurtoeslag 2025 onder voorbehoud bekend. De Eerste Kamer besluit in december over beide wetsvoorstellen.



Voor een overzicht van de parameters klik hier.

Definitieve vaststelling en Staatscourant

De huurprijs- en inkomensgrenzen worden nog officieel vastgesteld en in de Staatscourant gepubliceerd.