Nieuwe burgemeester in Nijkerk

T.T.E. (Tinet) de Jonge-Ruitenbeek is benoemd tot burgemeester van de gemeente Nijkerk. De benoeming gaat in op 12 december 2024.

Mevrouw De jonge-Ruitenbeek (42 jaar) is lid van het CDA. Zij is momenteel teamchef basisteam Rotterdam-Delfshaven bij de Nationale Politie.



Op dit moment is Gerard Renkema (CDA) burgemeester van Nijkerk.