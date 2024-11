Nederland investeert in wereldwijd fietsen

Directeur Generaal Afke van Rijn (Milieu en Internationaal) van het ministerie van IenW heeft dit vandaag bekend gemaakt op klimaattop COP29 in Azerbeidzjan. Ze vervangt op de klimaattop staatssecretaris Chris Jansen (OV en Milieu).

De bijdrage van Nederland aan het GFDT-fonds van de Wereldbank wordt ingezet op advisering door Nederlandse experts over fiets- en loopprojecten. Daarmee wordt het fietsen en lopen veiliger en aantrekkelijker gemaakt, wat uiteindelijk tot een toegankelijke en prettige leefomgeving leidt en een positieve impact heeft op de gezondheid en kwaliteit van leven. Het stimuleren van lopen en fietsen draagt daarnaast bij aan het tegengaan van verkeersopstoppingen en zorgt ook voor een schonere lucht.

Staatssecretaris Jansen: “De fiets is toch een beetje onze nationale trots. Ik vind het mooi om te zien dat we die passie en expertise ook exporteren. Daarmee helpen we anderen en daar verdienen we zelf ook aan. Want elders investeren in fietsen werpt ook in Nederland zijn vruchten af: als fietsland bij uitstek zijn we een grote exporteur van producten en diensten rondom de fiets. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de export van fietsen maar ook adviezen van Nederlandse consultants over fietsvriendelijke infrastructuur. Een win-winsituatie dus.”