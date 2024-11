Verlenging concessieperiode landelijke publieke omroep met 2 jaar

Minister Eppo Bruins (Cultuur en Media) wil de huidige concessieperiode van de landelijke publieke omroep met 2 jaar verlengen. Hiervoor is een wetswijziging nodig. De huidige periode loopt tot en met 2026. Met deze verlenging krijgen de Tweede Kamer en het kabinet voldoende tijd om zorgvuldig te beslissen over een herziening van het landelijke publieke omroepbestel. De NPO en omroepen kunnen de hervormingen vervolgens doorvoeren. Dat schrijft Bruins vandaag in de Mediabegrotingsbrief 2025.

In het regeerprogramma staat dat de landelijke publieke omroep wordt hervormd. De vindbaarheid, zichtbaarheid en herkenbaarheid in de digitale omgeving staat onder druk. Daarom wil deze regering de landelijke publieke omroep hervormen, waarbij onder andere het aantal bestuurlijke spelers fors wordt verminderd

Minister Bruins: “Het uitwerken van hervormingsvoorstellen om de publieke omroep klaar te stomen voor de toekomst vraagt om snelheid, maar moet ook zorgvuldig gebeuren. Er spelen veel thema’s die we in samenhang moeten bekijken, zoals de inrichting van het bestel en de gevolgen die dat heeft voor interne en externe toezichttaken. De landelijke publieke omroep moet ook voldoende tijd krijgen om de hervormingen door te voeren. Doel is een publieke omroep die een groot deel van de Nederlanders bereikt met een variatie aan geluiden en genres, waarin verschillende groepen uit de samenleving zich kunnen herkennen.”

Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de verlenging van 2 jaar zodat NPO en omroepen weten waar ze aan toe zijn. Voor de verlenging is een wijziging van de wet nodig.

In het geval er niet snel verlengd zou worden moeten de omroepen beginnen met de voorbereidingen voor een nieuwe concessieperiode, bijvoorbeeld als het gaat om het voorbereiden op de peiling van de ledenaantallen door het Commissariaat voor de Media. Landelijke omroeporganisaties moeten iedere 5 jaar een aanvraag indienen voor een nieuwe erkenning. Om een erkenning te krijgen, moeten de omroepen voldoen aan een aantal voorwaarden waaronder een ledeneis.

De minister is in gesprek met publieke en commerciële partijen en externe deskundigen over de hervorming van het omroepbestel. Een brief met het hervormingsvoorstel gaat in het 1e kwartaal van 2025 naar de Tweede Kamer.