Kabinet versterkt fotonicatechnologie in Nederland met toekennen steun aan PhotonDelta

Het kabinet vervroegt een bijdrage van €53,8 miljoen euro voor het Nationaal Groeifonds-project PhotonDelta, dat Nederland verder op de kaart zet als leidende speler in de mondiale chipindustrie. Dankzij fotonische chips wordt het mogelijk om met licht in plaats van elektronen kleinere, snellere en energiezuinige apparaten te bouwen. Na een positief advies van de adviescommissie Nationaal Groeifonds, wordt deze bijdrage uit de tweede fase van PhotonDelta’s financiering nu eerder definitief toegekend.

Deze investering is nodig voor de Nederlandse deelname aan het Europese consortium PIXEurope waarmee contractbesprekingen zijn gestart om een proefproductielijn voor geïntegreerde fotonica te maken. Onderdelen van deze proeffabriek zijn beoogd in zowel Eindhoven als Enschede. Als de internationale onderhandelingen over deze deelname slagen, wil het kabinet zelf met toestemming van de Europese Unie € 66,3 miljoen publiek hierin investeren. In totaal gaat het om een beoogde investering in PIXEurope vanuit elf landen en de Europese Commissie van 380 miljoen euro. Naar verwachting zal € 133 miljoen van het totale bedrag voor deze proefproductielijn binnen Nederland worden geïnvesteerd.

Sleutel voor duurzame technologische innovatie

PhotonDelta richt zich op de ontwikkeling van fotonische chips, die toepassingen zoals snelle ziekte-diagnostiek, veilige zelfrijdende voertuigen en efficiëntere voedselproductie mogelijk maken. Dankzij fotonica kunnen apparaten kleiner, sneller en energiezuiniger worden ontwikkeld. Het PhotonDelta-programma, waarin inmiddels honderden startups, onderzoekers en producenten actief zijn, heeft als doel Nederland een leidende rol te geven in de mondiale fotonicamarkt.

Aanvullende investering en Europese samenwerking

De €53,8 miljoen die nu definitief wordt toegekend, vormt een cruciaal onderdeel van de Nederlandse deelname aan PIXEurope, een Europees consortium dat een proefproductielijn voor geïntegreerde fotonica opzet. Bij succesvolle afronding van de internationale onderhandelingen rond deze deelname, wordt een investering van €66,3 miljoen van de Europese Unie in Nederland verwacht. Voor deze bijdrage is nationale cofinanciering noodzakelijk, waarbij naast de Groeifondsinvestering ook een extra €12,5 miljoen uit reguliere middelen van het ministerie van Economische Zaken komt. Met deze stappen kan Nederland haar fotonica-waardeketen aanzienlijk versterken en haar positie in de Europese kopgroep verder uitbreiden.

Het kabinet heeft het advies van de adviescommissie Nationaal Groeifonds overgenomen. Door deze nieuwe toekenning bedraagt het totale definitieve investeringsbedrag voor PhotonDelta nu €320,4 miljoen, met een resterende voorwaardelijke toekenning van €150,8 miljoen. De budgettaire verwerking van deze investering vindt plaats bij de Voorjaarsnota 2025, waarna instemming van de Tweede en Eerste Kamer de middelen definitief vrijmaakt.