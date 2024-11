Nieuwe burgemeester in Enkhuizen

J. (Jeltje) Hoekstra-Sikkema is benoemd tot burgemeester van de gemeente Enkhuizen. De benoeming gaat in op 4 december 2024.

Mevrouw Hoekstra-Sikkema (61 jaar) is lid van de VVD. Zij was tot mei 2024 wethouder in de gemeente Terschelling.

Op dit moment is Eduard van Zuijlen burgemeester van Enkhuizen.