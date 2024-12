Ondersteuning voor woningeigenaren bij aanpak funderingsproblematiek

Het kabinet gaat woningeigenaren ondersteunen om problemen met de fundering van hun huis te herstellen of voorkomen. Hiervoor is de komende vier jaar € 56 miljoen beschikbaar. Het kabinet zet vooral in op verbetering van de informatievoorziening, praktische begeleiding van woningeigenaren en het verbreden van de mogelijkheden om een lening te krijgen voor herstel van de fundering.

Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) stuurde vandaag een voortgangsbrief nationale aanpak funderingsproblematiek naar de Tweede Kamer over deze nationale aanpak funderingsproblematiek, mede namens de bewindspersonen van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

Het kabinet gaat de informatievoorziening verbeteren via het opzetten van een landelijk informatiepunt en het samenbrengen van de informatie over de staat van de fundering en het funderingsrisico. Daarnaast krijgen woningeigenaren ondersteuning via onderzoek, advies en praktische begeleiding. Dit start in enkele gebieden waar urgente funderingsproblemen zijn met uiteenlopende oorzaken.

Nieuwe opzet Fonds Duurzaam Funderingsherstel

De 3e stap waarmee minister Keijzer woningeigenaren concreet wil helpen, is het verbreden van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF). Dit is opgericht voor woningeigenaren die geen lening kunnen krijgen voor funderingsherstel via de reguliere hypotheekmarkt. Het FDF biedt een hypothecaire lening met aangepaste voorwaarden, zoals betalen naar draagkracht, om het financieel mogelijk te maken de fundering te herstellen. Nu kan nog niet iedereen van het fonds gebruikmaken. Er zijn op dit moment 7 gemeenten aangesloten. Het ministerie van VRO, het bestuur van het FDF en de fondsbeheerder SVn werken de komende maanden – in overleg met gemeenten, banken en verzekeraars – een nieuwe, landelijke opzet uit. Het streven is om het vernieuwde FDF op 1 juli 2025 in werking te laten treden.

Uitwerking nationale aanpak

Schade aan de fundering van een woning of gebouw komt steeds vaker voor door veroudering van gebouwen, bodemdaling en het veranderende klimaat. Het kabinet gaat de nationale aanpak funderingsproblematiek de komende tijd nog verder uitwerken. Basis voor de aanpak is het advies Goed gefundeerd van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur uit februari 2024.



In de uitwerking verkent het kabinet verschillende scenario’s voor een meerjarige aanpak. Hiervoor wordt in samenwerking met medeoverheden, gebouweigenaren en de financiële en bouwsector een advies opgesteld. Ook wordt samen met de bouwsector, gebouweigenaren en kennisinstellingen besproken hoe funderingsherstelbedrijven kunnen innoveren en opschalen. Dit is nodig omdat zij nu niet voldoende capaciteit hebben om bij een toenemende vraag het benodigde funderingsherstel te kunnen uitvoeren.