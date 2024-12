18 gemeenten kunnen door verhoogd budget Volkshuisvestingsfonds aan de slag met woningverbetering in de meest kwetsbare gebieden in Nederland

Door een verhoging van het totaalbedrag kunnen in totaal 18 gemeenten een bijdrage uit de vierde ronde van het Volkshuisvestingsfonds (VHF) ontvangen. Dit maakte minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Mona Keijzer, vandaag in een kamerbrief bekend. Met de bijdrage kunnen deze gemeenten circa 6700 woningen renoveren, verduurzamen en herstructureren in de meest kwetsbare gebieden in Nederland. In deze ronde was een totaalbedrag van 114 miljoen euro beschikbaar, maar dit bedrag is verhoogd naar bijna 150 miljoen door niet uitgeputte woningbouwmiddelen in te zetten.

In de vierde aanvraagronde dienden in totaal 30 gemeenten/regio’s 36 aanvragen in die voorgelegd zijn aan de Toetsingscommissie Volkshuisvestingfonds. Alle aanvragen voldeden aan de toetsingscriteria, waarvan 31 aanvragen een positief advies kregen. Omdat de beschikbare middelen niet toereikend zijn voor alle positief beoordeelde aanvragen is op basis van het advies van de Toetsingscommissie een rangorde opgesteld. Dit leidt tot de toekenning van 20 aanvragen, ter waarde van 145,5 miljoen euro, verdeeld over 18 gemeenten. Gemeente Weert ontvangt een partiële bijdrage vanwege de beperkte beschikbaarheid van middelen. De feitelijke totale uitbetaling bedraagt 145,5 miljoen euro omdat een deel van de beschikbare 150 miljoen wordt overgemaakt naar het Btw-compensatiefonds.

Overzicht toegekende projecten

Gemeente Project Toegekende bedragen Almelo Kerkelanden € 5.082.959,05 Dantumadiel Leefbaarheidsproblematiek € 5.361.651,00 Delft Pijperring € 2.166.223,64 Den Helder Programma Kansrijke buurten € 11.115.235,40 Dordrecht Oud & Nieuw Krispijn € 7.999.999,67 Eemsdelta Tuikwerd € 3.078.384,06 Eindhoven Woensel Zuid € 1.635.394,25 Enschede Twekkelerveld € 10.955.144,18 Groningen Groningen Noord € 10.440.872,29 Heerlen Heerlen-Noord € 11.205.221,83 Hoogeveen VvE’s in Hoogeveen € 10.663.100,45 Maastricht Nazareth & Mariaberg € 10.682.393,62 s'Gravenhage Den Haag Zuidwest plus € 10.508.128,96 Sittard-Geleen Veerkrachtig Stedelijk Sittard-Geleen € 10.125.289,61 Parkstad Limburg Lauradorp € 4.102.698,25 Parkstad Limburg Bleijerheide fase 4 € 2.134.109,64 Parkstad Limburg Spekholzerheide Centrum € 1.097.938,22 Vlaardingen Westwijk € 11.322.761,16 Weert Sint Jozefslaan west € 10.134.771,28 Zwijndrecht Kort Ambacht € 5.819.324,07

In de regeling van het VHF krijgen stedelijke focusgebieden en grensregio’s voorrang. Van de 18 gemeenten die in deze aanvraagronde een toekenning krijgen, ontvangen zeven gemeenten een bijdrage voor een stedelijk focusgebied. Negen gemeenten liggen in een grensregio en twee gemeenten hebben op basis van de regeling geen voorrang.

Over het Volkshuisvestingsfonds (VHF)

In de meest kwetsbare wijken van Nederland staat de kwaliteit van woningen en de leefomgeving onder druk. Met het VHF investeert het kabinet in de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in deze wijken. Gemeenten kunnen bijdragen uit het VHF gebruiken om woningen in deze gebieden te verbeteren, zodat de leefbaarheid en veiligheid daar toeneemt.



Tussen 2021 en 2024 heeft het Volkshuisvestingsfonds mogelijk gemaakt dat er ruim 50.000 woningen in Nederland voor ruim 1 miljard worden geherstructureerd in de meest kwetsbare gebieden.

