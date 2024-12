Evenement over het Nederlandse- Herstel en Veerkrachtplan: ‘Samen werken aan een duurzame toekomst’.

Wat is de waarde van Europese investeringen in duurzaamheid? En wat betekent de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit voor Nederland en de Europese Unie? Deze vragen stonden centraal bij het evenement over het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) op 3 december in het Huis van Europa. De programmadirectie HVP van het ministerie van Financiën organiseerde deze dag om samen met collega’s die betrokken zijn bij de uitvoering van het plan, stakeholders en de Europese Commissie stil te staan bij het HVP en duurzaamheid.

Jasper Wesseling, thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën, en Maarten Verwey, directeur-generaal Economische en Financiële Zaken bij de Europese Commissie, reflecteerden op het Europese coronaherstelfonds en het Nederlandse plan en hun bijdragen aan duurzaamheid. Het belang van Europese investeringen in duurzaamheid werd verder toegelicht in een panel door Maite Fabregas van de Recovery and Resilience task force van de Europese Commissie, Ed Buddenbaum van Groenvermogen Nederland, Wimar Bolhuis van TNO Vector en Brenda Kramer van het Sustainable Finance Lab.

’s Middags werd een bezoek gebracht aan de monumentale elektriciteitsfabriek in Den Haag aan het De Constant Rebecqueplein. Deze centrale die inmiddels fungeert als broedplaats voor creatief talent, wordt verduurzaamd met behulp van de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed, één van de maatregelen uit het Nederlandse HVP. Stichting De Constant Rebecqueplein en de Gemeente Den Haag vertelden over de activiteiten die worden uitgevoerd om de elektriciteitsfabriek te verduurzamen. In de daaropvolgende rondleiding werden de bezoekers meegenomen langs verschillende projecten, zoals de opbouw van de gevels en het dak. Dankzij deze activiteiten wordt de elektriciteitsfabriek toekomstbestendig gemaakt.