Kabinet besluit over vergunningsaanvragen gaswinning Warffum en Ternaard

Het kabinet heeft vandaag een besluit genomen over de gaswinning bij Warffum en Ternaard. De vergunning voor gaswinning bij Warffum wordt verlengd. Bij Ternaard wordt opnieuw het gesprek aangegaan met de Nederlands Aardolie Maatschappij (NAM) met als intentie gaswinning te voorkomen. Gaswinning ligt gevoelig. Minister Hermans (Klimaat en Groene Groei) licht deze besluiten daarom vandaag persoonlijk toe in Warffum en Ternaard en gaat in gesprek met de bewoners die hier direct mee te maken hebben.

Besluiten over Warffum en Ternaard

In Warffum heeft het kabinet besloten de bestaande gaswinning te verlengen tot en met 2032. Dit besluit is genomen op basis van adviezen van TNO, SodM en de Mijnraad, waaruit blijkt dat de gaswinning veilig en verantwoord door kan gaan. Het gaat om een verlenging van de bestaande winning, er zijn geen nieuwe boringen nodig. Het bestaande monitoringsnetwerk werkt goed en blijft behouden. We hebben gas nog nodig om huizen te verwarmen en onze bedrijven draaiende te houden, en om minder afhankelijk te zijn van andere landen. In aanloop naar dit besluit heeft minister Hermans gesprekken gevoerd met bewoners en bestuurders in de regio. Dit heeft niet geleid tot een weigering van het vergunningsverzoek, maar dit heeft wel bijgedragen aan het besef dat maatschappelijk draagvlak voor gaswinning op land geen vanzelfsprekendheid is.

Minister Hermans: “Dit besluit heeft grote impact op de omgeving en haar bewoners. Daarom ben ik vandaag naar Warffum gegaan om persoonlijk uit te leggen waarom het nodig is om deze gaswinning te verlengen. Ik heb dit besluit niet licht genomen, externe adviseurs waaronder het Staatstoezicht op de Mijnen hebben mij overtuigd dat het veilig en verantwoord kan. De gesprekken die ik eerder met de bewoners heb gevoerd, hebben er mede toe geleid dat er afspraken moeten komen over de afbouw van gaswinning op land en dat we die gesprekken ook gaan voeren.”

Ternaard, het dossier rondom gaswinning onder de Waddenzee, ligt anders en is complexer. Op dit moment vindt er in Ternaard, in tegenstelling tot Warffum, nog geen gaswinning plaats. Aan de ene kant is er een wettelijke verplichting om voor 1 januari 2025 een besluit te nemen over een verzoek van de NAM om gas te mogen winnen. Aan de andere kant stuit de mogelijke gaswinning onder de Waddenzee op grote bezwaren van de politiek en de samenleving, vooral vanwege de impact op het Werelderfgoedgebied. Ook heeft het SodM bezwaren, gerelateerd aan veilig en verantwoord gaswinnen, tegen de gaswinning. Het kabinet gaat daarom het komende half jaar in overleg met de NAM om te zoeken naar een oplossing. De intentie is om gaswinning bij Ternaard te voorkomen.

Het kabinet kiest ervoor om in gesprek, binnen de juridische kaders en met de bereidheid van de NAM en aandeelhouders, de beschikbare ruimte te benutten. Dit geeft de mogelijkheid om zorgvuldig tot een uitkomst te komen die recht doet aan de zorgen van de samenleving en de politiek. Het kabinet acht dit noodzakelijk om tot een rechtvaardige en gedragen oplossing te komen.

Minister Hermans benadrukt: “Er zijn hierbij geen makkelijke keuzes. We moeten de zorgen van de mensen in de regio’s waar gaswinning plaatsvindt serieus nemen. Tegelijkertijd hebben we de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een stabiele en veilige energievoorziening voor Nederland en minder afhankelijk te worden van andere landen.”

Gaswinning op land: gecontroleerde afbouw en duidelijke afspraken

Het kabinet wil gaswinning uit kleine velden op land stap voor stap afbouwen. Het uiteindelijke doel is om als Nederland in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Tot die tijd blijft aardgas echter nodig voor huishoudens, bedrijven en de elektriciteitsvoorziening, omdat er nog niet genoeg duurzame alternatieven beschikbaar zijn. Om deze afbouw verantwoord te laten verlopen, wil het kabinet duidelijke afspraken maken met de energiesector. Deze gaan over het tempo, regels over waar en onder welke omstandigheden gaswinning nog mogelijk is en een eerlijke verdeling van opbrengsten. Dit sectorakkoord moet in 2025 klaar zijn. Tegelijk wordt gewerkt aan een breder plan voor duurzaam gebruik van de ondergrond, zoals energieopslag en zoutwinning.