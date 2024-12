13 gemeenten krijgen € 22 miljoen om winkelgebied aan te pakken

13 gemeenten ontvangen in totaal € 22 miljoen van het Rijk om hun winkelgebied aan te pakken. Dat heeft minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken (EZ) vandaag bekendgemaakt. In veel gemeenten neemt het aantal leegstaande winkels toe, waardoor winkelgebieden minder aantrekkelijk worden voor bewoners en bezoekers.

Minister Beljaarts: Winkelstraten zijn voor veel steden en dorpen van grote economische en sociale betekenis. Maar deze winkelstraten staan, onder andere door online shopping, onder druk. Steeds vaker worden winkelstraten geconfronteerd met leegstand en verloedering. Het is van groot belang dat gemeenten de middelen hebben om dit probleem tegen te gaan. Zodat winkelgebieden aantrekkelijk en leefbaar blijven voor winkeliers, bewoners en bezoekers.

Goedgekeurde projectaanvragen

De 13 gemeenten die een bijdrage ontvangen zijn: Almelo (Overijssel), Bergen op Zoom (Noord-Brabant), Halderberge (Noord-Brabant), Heerlen (Limburg, Hoogeveen (Drenthe), Houten (Utrecht), Kerkrade (Limburg), Leiden (Zuid-Holland), Maastricht (Limburg), Moerdijk- Fijnaart (Noord-Brabant), Nijmegen (Gelderland), Waadhoeke-Franeker (Friesland) en Veendam (Groningen).



In totaal vroegen 41 gemeenten voor deze 4e en laatste ronde financiële ondersteuning aan, voor een gezamenlijk bedrag van iets meer dan € 87 miljoen. Er was in deze laatste tranche € 22 miljoen beschikbaar.

Aantrekkelijk maken gebieden

Nederlandse gemeenten konden financiële ondersteuning aanvragen om winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken voor zowel bewoners als bezoekers. Door het gebied anders vorm te geven en de kwaliteit van panden en de openbare ruimte te verbeteren wordt de winkelervaring verbeterd. In de projecten die een bijdrage ontvangen is aandacht voor bijvoorbeeld looproutes, afwisseling van het winkelaanbod, toegankelijkheid en de uitstraling van het winkelgebied. Er is daarnaast veel aandacht voor het compacter en daarmee aantrekkelijker maken van het winkelgebied door het vervangen van vierkante meters winkeloppervlak door ander functies, zoals (zorg)woningen en openbaar groen en het aanpakken van bovenliggende woonlagen. Naast de inzet van gemeenten hebben private investeerders een belangrijk aandeel in de realisatie van de projecten.

Succesvolle aanpak

De Impulsaanpak Winkelgebieden heeft inmiddels aan 42 gemeenten in Nederland subsidie toegekend om hun binnenstedelijke winkelgebieden toekomstbestendig te maken. In totaal werd in vier rondes € 88 miljoen beschikbaar gesteld.



Na vier toekenningsronden wordt met alle plannen 13.000 m2 winkelruimte gesaneerd en wordt € 78 miljoen geïnvesteerd in de openbare ruimte. De woningopgave speelt bij de projecten een belangrijke rol. Met inzet van de regeling worden meer dan 5.000 woningen gerealiseerd, waaronder ongeveer 1.700 sociale huurwoningen en 1.800 betaalbare woningen.



De subsidie van de regeling heeft dankzij co-financieringsbijdragen van marktpartijen geleid tot een totale investering van een half miljard euro in projecten die centrumgebieden weer aantrekkelijk maken. Naast de financiële ondersteuning, bestaat de Impulsaanpak Winkelgebieden uit een kennisprogramma. Dit loopt tot 2031, wanneer de laatste projecten zijn gerealiseerd.

