Belangrijke mijlpalen voor grote energie-infrastructuurprojecten in 2024

De verbouwing van het energiesysteem in Nederland is in volle gang. Bij verschillende grote energie-infrastructuurprojecten is de bouw dit jaar afgerond of van start gegaan. Bij de ruim 60 grote energieprojecten die in voorbereiding zijn is belangrijke voortgang geboekt, zodat de bouw van deze projecten zo snel als mogelijk van start kan gaan. Tegelijkertijd neemt de complexiteit ook toe. Bijvoorbeeld door gebrek aan ruimte en complexe vergunningverlening. Vandaag is het nieuwe overzicht van alle lopende grote energie-infrastructuurprojecten in Nederland gepubliceerd.