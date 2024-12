Nieuwe digitale route voor gedupeerde ouders met aanvullende schade

Om de afhandeling van aanvullende schade van gedupeerde toeslagenouders verder te versnellen en verbeteren start het ministerie van Financiën deze maand een pilot met een volledig digitale schadevergoedingsroute. Met deze digitale route kunnen ouders zelf snel en eenvoudig online een verzoek om aanvullende schadevergoeding indienen. Ouders krijgen tijdens de aanvraag al duidelijkheid over de hoogte van het schadebedrag. Tijdens de pilot kunnen 200 ouders gebruik maken van de digitale route. Het is de bedoeling dat de route in januari ook voor andere ouders met aanvullende schade kan worden opengesteld. Tegelijkertijd met de pilot gaat vanaf 10 december ook het centraal aanmeldportaal voor ouders om zich te melden voor aanvullende schadevergoeding gefaseerd open.

Digitale aanvraag

Het kabinet hoopt met deze route vooral ouders te helpen die om verschillende redenen hun verhaal niet willen (her)vertellen en vooral een snelle afhandeling van hun schade wensen. Bij de digitale route kunnen ouders een aanvraag voor aanvullende schade indienen via een speciaal daarvoor ingerichte en beveiligde website. Net als bij de SGH route wordt er gewerkt met vaste schadebedragen voor bepaalde gebeurtenissen. Nadat de aanvraag is afgerond, ontvangt de gedupeerde ouder een financieel voorstel voor aanvullende schade. Alleen als de ouder hiermee akkoord gaat, wordt een vaststellingsovereenkomst (VSO) gesloten en het bedrag uitgekeerd.

Aanmeldportaal

Een deel van de gedupeerde ouders heeft na de Catshuisregeling en de Integrale Beoordeling schade die nog niet is vergoed. Met de digitale route zijn er 4 routes om deze schade te vergoeden. Zij kunnen daarvoor terecht bij de Commissie Werkelijke Schade en bij de Stichting Gelijkwaardig Herstel. Daarnaast kunnen ouders worden doorverwezen naar de VSO-regieroute en nu ook gebruik maken van de Digitale Route. Om ouders overzichtelijk informatie te bieden over de aanvullende schaderoutes en de verschillende voorwaarden is een digitaal aanmeldportaal ingericht. Via dit centrale aanmeldportaal kunnen ouders een geïnformeerde keuze maken voor één van de verschillende aanvullende schaderoutes.

Voortgang financieel herstel

Bij UHT hebben 69.049 mensen zich aangemeld als mogelijk gedupeerde. Bij 99% van hen is de eerste toets afgerond. Van ruim 39.396 ouders is op dit moment vastgesteld dat zij gedupeerde zijn. Vanaf het moment van aanmelding hebben ouders recht op ondersteuning vanuit de gemeente waar zij wonen. Ouders van wie is vastgesteld dat zij gedupeerd zijn, krijgen minimaal € 30.000. Daarnaast worden schulden aangepakt en publieke schulden kwijtgescholden. Nagenoeg alle ingediende schulden en/of betalingsachterstanden zijn inmiddels afgewikkeld. Daarbij gaat het om een totaalbedrag van € 921 miljoen. Bij 55.000 mensen is de integrale beoordeling nu afgerond. De verwachting is dat in de loop van 2025 alle integrale beoordelingen afgerond zijn. Nadat de integrale beoordeling is afgerond kunnen ouders zich eventueel aanmelden voor één van de verschillende aanvullende schaderoutes.