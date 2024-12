Mixteekse Schedel uit collectie Wereldmuseum terug naar Mexico

Minister Bruins (OCW) heeft op verzoek van Mexico besloten tot de overdracht van een menselijke schedel uit de Rijkscollectie van Wereldmuseum aan dat land. De schedel is vandaag door het ministerie overhandigd aan de Mexicaanse ambassade in Den Haag.

De schedel bevond zich in de collectie van het Wereldmuseum in Leiden en is in de jaren ’60 van de vorige eeuw aangekocht. De schedel is vermoedelijk van Mixteekse afkomst en is ingelegd met mozaïekstenen. Hoewel zowel de schedel als de stenen van een oudere datum zijn, blijkt uit onderzoek dat de gebruikte lijm uit de twintigste eeuw komt. Dit maakt de schedel en de mozaïekstenen daarmee een recente samenstelling.

Mexico heeft verzocht om overdracht van de schedel. Hoewel de omgang met menselijke resten vanwege de ethische context buiten het beleidskader van koloniale collecties valt, is bij specifieke verzoeken teruggave van menselijke resten het uitgangspunt. Het voorgenomen besluit tot overdracht is eerder gepubliceerd in de Staatscourant, conform de reguliere procedure uit de Erfgoedwet.