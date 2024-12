Nieuwe huisbank voor de Belastingdienst en Dienst Toeslagen in 2026

De Rijksoverheid maakt gebruik van de dienstverlening van banken voor haar betalingsverkeer. Recent heeft het Ministerie van Financiën een aanbesteding uitgevoerd voor het betalingsverkeer van de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en Douane. Hieruit zijn twee banken gekomen: Rabobank en ING Bank.

Bijzonder aan deze aanbesteding is dat de opdracht in twee delen is gegund. Rabobank zal vanaf 1 mei 2026 het betalingsverkeer voor de Belastingdienst en Dienst Toeslagen uitvoeren. ING Bank zal vanaf 1 mei 2026 uitvoerder zijn van het betalingsverkeer van de Douane. Het opsplitsen van de dienstverlening brengt belangrijke voordelen met zich mee. Beide banken fungeren namelijk als stand-by van elkaar. Dit houdt in dat de beide banken over en weer de dienstverlening van elkaar over kunnen nemen mocht dat nodig of wenselijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld in uitzonderlijke gevallen noodzakelijk zijn bij een langdurige IT-storing bij de bank.

Tot 1 mei 2026 verandert er niets. De Belastingdienst en Dienst Toeslagen communiceren voorafgaand actief over de verandering van bank en wat dit inhoudt voor burgers, bedrijven en andere belanghebbenden. Dit zal vóór en na de aangekondigde overstap van bank plaatsvinden.

Het betalingsverkeer van de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en Douane is omvangrijk. Onder dit betalingsverkeer vallen bijvoorbeeld het uitbetalen van toeslagen en het innen van belastingen. Periodiek wordt deze dienstverlening opnieuw aanbesteed.