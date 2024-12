€100 miljoen extra budget in 2025 voor onderzoek en ontwikkeling bedrijven

De belangrijkste innovatieregeling voor ondernemers is in 2025 100 miljoen euro hoger. Het extra budget is voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) van het ministerie van Economische Zaken. Met deze subsidie is het voor ondernemers aantrekkelijker om te investeren in het onderzoek naar en de ontwikkeling van innovatieve technologie, diensten en producten.

De WBSO-subsidie komt bedrijven fiscaal tegemoet in een deel van hun loonkosten en andere noodzakelijke uitgaven voor het doen van onderzoek en ontwikkeling (R&D). Innoveren is daarmee goedkoper en dus aantrekkelijker voor ondernemers. Door deze 100 miljoen euro extra stijgt het totale budget naar ruim 1,6 miljard euro. De ophoging moet ook bijdragen aan de doelstelling van het kabinet om in 2030 3% van het bruto binnenlands product (bbp) te besteden aan innovatie. Met de goedkeuring van het Belastingplan door de Eerste Kamer is de wijziging per vandaag definitief.

Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken): “Voor onze gezondheid, veiligheid en onze toekomstige banen en inkomsten moeten we meer privaat investeren in innovatie. Dat is bovendien geen luxe, maar is noodzakelijk voor onze maatschappij en economie. Goed nieuws dus, dat het WBSO-budget structureel is opgehoogd. De private uitgaven in ons land blijven namelijk achter ten opzichte van andere landen. Dat moet beter. Ik blijf daarom kleine en grotere ondernemers oproepen om meer te doen aan innovatie en hiervoor ook de WBSO of andere innovatieregelingen te gebruiken.”

Parameters WBSO

Tarief 2024 2025* Tarief 1e schijf 32% 36% Tarief 1e schijf starters 40% 50% Grens 1e schijf € 350.000 S&O-grondslag € 380.000 S&O-grondslag Tarief 2e schijf 16% 16%

Een verruiming van de parameters is positief voor de gebruikers. De eerste schijf gebruikt elke ondernemers: zowel mkb’ers als het grootbedrijf. Starters krijgen een nog hoger percentage waarmee extra onderzoek en ontwikkelen kan worden aangejaagd. Nederlandse bedrijven hebben in 2023 voor een recordbedrag (€ 8,7 miljard) met steun vanuit de WBSO geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling.

Meer over de WBSO via rvo.nl/wbso.