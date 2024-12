Nieuwe burgemeester in Bronckhorst

Mr. P.J.M. (Patrick) van Domburg is benoemd tot burgemeester van de gemeente Bronckhorst. De benoeming gaat in op 13 januari 2025.

De heer Van Domburg (55 jaar) is lid van de VVD. Hij is momenteel burgemeester van de gemeente IJsselstein.



Op dit moment is Marja van der Tas (CDA) waarnemend burgemeester van Bronckhorst.