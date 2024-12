Werken aan meer mannen voor de klas door specialisatie op pabo

Het onderwijs staat niet alleen te springen om méér leraren, maar ook om meer mannen voor de klas. Om de pabo met name voor hen aantrekkelijker maken wil het kabinet op de pabo gespecialiseerde opleidingen mogelijk maken voor het jonge en oudere kind. Staatssecretaris Paul (Funderend Onderwijs en Emancipatie) en minister Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) sturen hierover een hoofdlijnenbrief naar de Tweede Kamer. In het primair onderwijs is slechts 13 procent van de leerkrachten man. Bij de afstudeerders van de pabo is dat 17 procent.

Staatssecretaris Paul: “Meer goede leraren voor de klas zijn hard nodig, zeker ook meer meesters. Want het is belangrijk dat leerlingen zich kunnen herkennen in wie er voor de klas staat. Het is belangrijk dat er mannelijke rolmodellen zijn. En dat de school een reflectie is van de samenleving. Daarom ben ik blij dat we hiermee een drempel wegnemen voor toekomstige leraren om aan hun opleiding te beginnen. We mogen geen middel onbenut laten om het lerarentekort aan te pakken.”

Dalende diversiteit

Mensen die gericht met één doelgroep willen werken kunnen door de huidige breedte van de opleiding ervan worden weerhouden om de pabo te gaan doen. Mannen voelen zich over het algemeen meer aangetrokken tot het geven van onderwijs aan de bovenbouw. Aan de andere kant geldt dat relatief veel vrouwen juist meer aan de slag willen met de onderbouw. Het primair onderwijs telde vorig jaar maar 13 procent mannelijke docenten. Die diversiteit zal bij gelijke instroom in de toekomst waarschijnlijk verder dalen, omdat mannelijke docenten relatief ouder zijn. Van de afstudeerders op de pabo is maar 17 procent man. Pabo’s werken al aan meer leeftijdsprofilering, maar er is nog meer nodig om de instroom te vergroten en te diversifiëren. Het kabinet wil dat studenten ook kunnen kiezen voor losse, gespecialiseerde opleidingen voor het jonge en oudere kind. Dit naast de bestaande, brede opleiding. Het kabinet wil het daarom wettelijk mogelijk maken dat pabo’s die nieuwe opleidingen kunnen starten.

In deze nieuwe opleidingen wordt het mogelijk je vanaf dag één te richten op een specifieke doelgroep. Aan het werken met die doelgroep zullen specifieke eisen vastzitten. In de gespecialiseerde opleidingen is meer ruimte om te kunnen gaan voldoen aan deze eisen. Een student krijgt dan alleen een bevoegdheid voor óf het jonge óf oudere kind. Experts vinden dat dat die grens rond 8 jaar zou moeten liggen. Een specialistisch opgeleide leraar kan later nog een bevoegdheid voor de andere leeftijdsgroep halen.

Beide bewindspersonen willen met de Kamer in gesprek over de keuzes in de hoofdlijnenbrief. Ook worden leraren, opleidingen en scholen nauw betrokken bij de uitwerking van de plannen. Rekening houdend met hoe lang het wet- en regelgevingstraject en alle noodzakelijke voorbereidingen duren, zouden de eerste studenten in september 2029 kunnen starten aan de nieuwe opleidingen.

Rol van mannen in voorlichting

Het ministerie van OCW ondersteunt verder de Alliantie Divers voor de Klas, opgericht om de gender- en culturele diversiteit in het onderwijs te vergroten. Samen met verschillende pabo’s werkt deze Alliantie bijvoorbeeld aan voorlichtingsactiviteiten waar specifiek mannen worden ingezet.

Binnenkort start een landelijke campagne rond werken in het onderwijs. Bedoeling is om iedereen aan te spreken voor het beroep van leraar, zeker ook mannen. Tenslotte investeert het kabinet ook in brede zin in de status van het beroep. Denk hierbij aan het salaris, imago en loopbaanmogelijkheden.