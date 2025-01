Minister Beljaarts naar de VS voor innovatiesamenwerking en techbeurs CES

Nederlandse techbedrijven en startups internationaal stevig positioneren en de samenwerking met Amerikaanse bedrijven versterken. Dat is het doel van het bezoek van minister Beljaarts (Economische Zaken) van maandag 6 tot en met donderdag 9 januari aan de Verenigde Staten. Samen met Nederlandse ondernemers gaat de minister naar Arizona, de grootste mondiale technologiebeurs CES in Las Vegas en Silicon Valley bij San Francisco.

De reis start met een bezoek aan Arizona, Silicon Desert. Hier zal de minister samen met gouverneur van Arizona Katie Hobbs stil staan bij de samenwerking tussen de Nederlandse en Amerikaanse halfgeleiderindustrie. Ook zullen er concrete stappen worden gezet om het Nederlandse bedrijfsleven in deze regio blijvend te ondersteunen.

Minister Dirk Beljaarts (EZ): "De handelsrelatie met de Verenigde Staten is van groot belang, zeker als het om de halfgeleiderindustrie gaat. Door deze relatie te versterken promoten we niet alleen het Nederlandse bedrijfsleven maar voorkomen we dat Nederland en Europa te afhankelijk wordt van het buitenland als het om halfgeleiders gaat. "

Van 6 tot en met 7 januari bezoekt minister Beljaarts de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. De CES draait steeds minder om gadgets en steeds meer om innovaties die onze toekomst vormgeven. Bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie, AI, cybersecurity en de digitale gezondheidszorg. De CES is dan ook de jaarlijkse ontmoetingsplaats voor meer dan 150.000 bedrijven, professionals en investeerders uit zo’n 150 landen. Het evenement past bij de doelstelling van het kabinet om innovatie te stimuleren en start- en scaleups in het bijzonder extra te ondersteunen bij hun internationale groei en het vinden van passende financiering.

Minister Dirk Beljaarts (EZ): "De CES is wereldwijd hét podium voor innovatieve bedrijven. Hier presenteren zij hun oplossingen, zowel aan het brede publiek als aan investeerders. Het is van groot belang dat ook innovatieve Nederlandse ondernemers hier het platform krijgen dat ze verdienen. Want Nederland staat wereldwijd bekend om ondernemers die op het scherpst van de technologische snede opereren. Deze ondernemers dragen met hun slimme producten en diensten bij aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen en tegelijkertijd aan het versterken van onze economie."

Van 8 tot 9 januari brengt minister Beljaarts een bezoek aan San Francisco en Silicon Valley. Tijdens dit bezoek staan gesprekken met toonaangevende Amerikaanse techbedrijven zoals Microsoft, Nvidia, AMD en Meta centraal. Tijdens deze gesprekken zal vooral aandacht zijn voor AI, cloudoplossingen, cybersecurity en halfgeleiders.



Naast de Nederlandse strategische belangen met Amerikaanse hightech bedrijven is er tijdens dit bezoek ook aandacht voor het Nederlandse investeringsklimaat. De minister zal gesprekken voeren in aanwezigheid van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) met diverse bedrijven die overwegen hun activiteiten in Nederland uit te breiden.