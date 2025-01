Versterking samenwerking Nederland en de Verenigde Staten in de halfgeleiderindustrie

Gouverneur van de Amerikaanse staat Arizona Katie Hobbs en minister Beljaarts van Economische Zaken ondertekenen vandaag in Phoenix een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van halfgeleidertechnologie. Hobbs en Beljaarts hebben afgesproken om meer te werken aan innovaties, talentontwikkeling en het naar de markt brengen van producten en diensten in deze industrie. In Arizona zijn al diverse Nederlandse chipbedrijven gevestigd. Daarnaast opent minister Beljaarts vandaag, mede namens minister Reinette Klever van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp, een Netherlands Business Support Office in Phoenix, Arizona. Het doel van deze vertegenwoordiging is het structureel ondersteunen van Nederlandse bedrijven die zaken willen doen in Silicon Desert.

Minister Beljaarts (Economische Zaken): "Niemand weet precies hoe onze economie er in de toekomst uitziet. Welke uitdagingen en kansen technologie onze samenleving dan biedt. Wat we wel weten is dat goede hardware, in de vorm van halfgeleiders, aan de basis staat van digitale ontwikkeling en daarmee de sleutel vormt voor economische groei." De minister vervolgt: "De banden die we hier vandaag in Arizona smeden versterken de trans-Atlantische samenwerking en leggen dan ook een stevige basis voor duurzame groei en innovatie. Niet alleen voor de halfgeleiderindustrie maar voor de gehele Nederlandse en Europese economie.’’

Katie Hobbs (Gouverneur Arizona): "Arizona enjoys a strong bilateral relationship with the Netherlands that spans trade, cultural exchanges, and many high-tech industries, including semiconductors, this MOU and the new Netherlands Business Support Office in Arizona will further our important partnership and open new doors for collaboration."

Samenwerkingsovereenkomst

Minister Beljaarts brengt, in het kader van een werkbezoek aan de V.S. van 5 tot en met 6 januari een bezoek aan Phoenix, Arizona. Een regio die ook bekend staat onder de naam Silicon Desert. De regio is een internationale hub voor hoog technologische bedrijven in de halfgeleiderindustrie. Met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst zet minister Beljaarts een nieuwe stap in de samenwerking tussen de Verenigde Staten en Nederland als het gaat om de halfgeleiderindustrie. De overeenkomst zet concreet in op samenwerking op het gebied van talentontwikkeling, R&D, valorisatie, ecosysteembeheer en ontwikkeling.

Ondersteuning Nederlandse bedrijven

Daarnaast opent minister Beljaarts vandaag in Phoenix, mede namens minister Klever van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp, een nieuw Netherlands Business Support Office (NBSO). Met de opening van dit handelskantoor worden er concrete stappen gezet om het Nederlands bedrijfsleven in deze regio blijvend te ondersteunen. De handel tussen Nederland en Phoenix is tussen 2020 en 2024 met 34 procent flink gegroeid. De hele staat Arizona als geheel exporteert voor meer dan een miljard dollar naar Nederland. Ook zien we dat steeds meer Nederlandse bedrijven in Arizona investeren.

Het handelskantoor ondersteunt Nederlandse bedrijven als ze plannen hebben om in Phoenix zaken te doen. Denk aan een bedrijf dat naar Phoenix wil exporteren of hier een onderneming wil vestigen. Een NSBO kan ze dan praktisch ondersteunen door te helpen bij het vinden van samenwerkingspartners, marktinformatie en informatie over lokale wet- en regelgeving.

Het bezoek aan Arizona onderstreept de ambitie van Nederland om internationaal voorop te lopen in technologische ontwikkelingen en tegelijkertijd nieuwe economische kansen te creëren.