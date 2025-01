Landelijke campagne ‘Leer over de Holocaust’ van start

Op woensdag 8 januari start de landelijke campagne ‘Leer over de Holocaust' om aandacht te vestigen op het belang van Holocausteducatie. Het is essentieel dat de herdenking van de Holocaust een centrale plek behoudt in onze Nederlandse samenleving. Daarom wordt de gehele maand januari extra ingezet op aandacht voor en verdieping in (de geschiedenis) van antisemitisme, de Holocaust en Joods leven in Nederland, en geprobeerd om hiermee zoveel mogelijk mensen en plekken te bereiken. De website leeroverdeholocaust.nl laat zien waar en hoe je de komende tijd kunt leren over of stilstaan bij de Holocaust.

De campagne is een initiatief van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB), in samenwerking met de Anne Frank Stichting, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het Joods Cultureel Kwartier, Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-heden, Na de oorlog, Nationaal Comité 4 en 5 mei, Nationaal monument Kamp Vught, CIDI, CJO en vele andere musea en herinneringscentra. De campagne wordt uitgevoerd als onderdeel van het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie en de Strategie Bestrijding Antisemitisme.

Met de campagne en de website willen de deelnemende organisaties elkaar versterken en een groot en divers publiek bereiken. Het is immers de verantwoordelijkheid van ons allemaal om de herinnering aan de Holocaust levend te houden. Daarom wordt aangemoedigd om op zo veel mogelijk plekken te leren van en over de Holocaust, bijvoorbeeld op school, tijdens culturele activiteiten, op de sportclub of op het werk.



Eddo Verdoner (NCAB):

“Holocausteducatie is een belangrijke vorm van preventie van antisemitisme. Het is belangrijk om de kennis over deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis te vergroten. Die kennis maakt onze samenleving weerbaar.”

Docenten zijn onmisbaar voor het lesgeven over de Holocaust en iedere docent verdient daarbij de beste ondersteuning. Daarom trekt de NCAB gezamenlijk op met de ministeries van OCW, VWS en SZW om ondersteuning te bieden die zo goed mogelijk aansluit bij de onderwijsbehoeften van docenten. Het ministerie van OCW is gestart met een peiling om een beter beeld te krijgen van deze onderwijsbehoeften.

Kennis over en leren van de Holocaust is waardevol voor de gehele samenleving. De website leeroverdeholocaust.nl biedt een overzicht van materialen en locaties waar iedereen zich kan verdiepen in dit belangrijke onderdeel van onze geschiedenis.

Ga voor meer informatie naar www.leeroverdeholocaust.nl