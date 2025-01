Nederland: in totaal ruim 1 miljard euro aan artilleriemunitie voor Oekraïne

Nederland heeft voor Oekraïne inmiddels voor ruim 1 miljard euro aan 155mm artilleriemunitie verworven. Daarnaast realiseerde Nederland in het laatste kwartaal 2 miljard euro aan steun. Hieronder vallen F-16's en contracten en financiering voor drones.

Hiermee komt het totaal aan militaire steun aan Oekraïne op bijna 6 miljard euro in de vorm van goederen en (co)financiering. Dit meldde minister Ruben Brekelmans vandaag tijdens de 25e editie van de Ukraine Defense Contact Group. Dit is een bijeenkomst van meer dan 50 landen. Deze steunen Oekraïne in hun strijd tegen de Russische agressie.

Rusland op afstand houden

Minister Brekelmans: "Dit is een nieuwe mijlpaal in onze onverminderde steun aan Oekraïne. Oekraïne heeft die hard nodig om de Russische agressie een halt toe te roepen en de overhand te krijgen op het slagveld. Oekraïners strijden niet alleen voor hun eigen vrijheid en veiligheid. Ze houden Rusland ook voor de rest van Europa op afstand. Daarom is en blijft onze steun essentieel."

Rond het stilstaan bij 3 jaar oorlog in Oekraïne publiceert Defensie een geactualiseerd overzicht van leveringen aan Oekraïne.