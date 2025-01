Kabinetsdelegatie naar World Economic Forum in Davos

Minister-president Schoof neemt dinsdag 21 en woensdag 22 januari 2025 in het Zwitserse Davos deel aan het World Economic Forum (WEF). Vanuit het kabinet zijn ook ministers Hermans van Klimaat en Groene Groei en Brekelmans van Defensie op verschillende dagen aanwezig bij het WEF.

De bewindslieden nemen in Davos deel aan verschillende sessies en hebben onder andere ontmoetingen met collega’s en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Het WEF is een jaarlijkse, internationale bijeenkomst van meer dan 2000 politici, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en internationale organisaties, academici, maatschappelijke organisaties en journalisten. De top met als thema Collaboration for the Intelligent Age start maandag 20 januari en duurt tot en met vrijdag 24 januari.