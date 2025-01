Voorwerpen uit collectie Wereldmuseum terug naar VS ten behoeve van inheemse stam

Minister Bruins (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) geeft op verzoek van de Verenigde Staten en de Ysleta del Sur Pueblo uit Texas 7 objecten uit de Rijkscollectie terug. Hij volgt daarmee het advies op van de Commissie Koloniale Collecties.

Ysleta del Sur Pueblo is een in de Verenigde Staten federaal erkende natie, die in het verleden is gekoloniseerd, eerst door het Spaanse Rijk in de 17de eeuw. Aan het einde van de 19de eeuw zijn deze voorwerpen (onder meer een schild en muziekinstrumenten) die van grote betekenis zijn voor de Ysleta del Sur Pueblo, onterecht naar Nederland meegenomen.

De Commissie Koloniale Collecties heeft de minister geadviseerd tot teruggave van deze objecten op basis van herkomstonderzoek van het Wereldmuseum, conform het beleid koloniale collecties. Uit dit onderzoek is gebleken dat de verzamelaar van deze objecten dwang, dreiging en omkoping gebruikte bij de verwerving van objecten.

Dit advies is tot stand gekomen in dialoog met vertegenwoordigers van de Ysleta del Sur Pueblo en is gepubliceerd op de website van de Commissie. De overdracht zal op korte termijn plaatsvinden in afstemming met vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en de Ysleta del Sur Pueblo.