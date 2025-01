Speciale eenheid voor toelating uitzendbureaus

Er komt een nieuwe eenheid binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die gaat bepalen of uitzendbureaus worden toegelaten tot de markt voordat ze personeel uitlenen. Dat schrijft minister Eddy van Hijum in een brief aan de Tweede Kamer. Als de nieuwe wet is aangenomen mag er zonder toelating geen personeel worden uitgeleend. Dit vergunningsstelsel moet een belangrijke bijdrage leveren bij het aanpakken van misstanden in de uitleensector en de uitbuiting van arbeidsmigranten.

Minister Eddy van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Ik ben blij dat we deze stap vooruit nu kunnen zetten. Dit is noodzakelijk om misstanden in de uitzendsector effectiever aan te pakken. Veel misstanden komen door malafide uitzendbureaus en hun inleners die een verdienmodel hebben gemaakt van onderbetaling van arbeidskrachten en het aanbieden van ondermaatse huisvesting. Het is een ‘race naar de bodem’ die ervoor zorgt dat bedrijven die zich netjes aan de wet houden, weggeconcurreerd worden door degenen die dat niet doen. Met deze wet kunnen we eindelijk de rotte appels er beter tussenuit halen.”

Toelatingsstelsel

Met dit wetsvoorstel wordt een toelatingsstelsel ingevoerd voor uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. De kern van dit stelsel is dat deze uitleners alleen op de markt mogen opereren als zij daartoe toegelaten zijn. Daarvoor moeten zij onder andere een VOG indienen en een waarborgsom van € 100.000 overmaken. Bedrijven die gebruik maken van uitzendbureaus, de zogenoemde inleners, mogen alleen zakendoen met uitzendbureaus die toegelaten zijn tot de markt.

Een nieuwe toelatende instantie zal namens de minister besluiten nemen over of een uitzendbureau wordt toegelaten op de markt. Ook kan deze instantie uitzenders schorsen en een toelating intrekken bij ernstige misstanden.

De afgelopen periode zijn de mogelijkheden onderzocht voor uitvoering van deze taken binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uit deze verkenning blijkt dat het ministerie in staat wordt geacht om deze opgave tot uitvoering te brengen. Op basis van dit advies heeft de minister besloten om een eenheid binnen het ministerie op te tuigen. De voorbereidingen daartoe zijn gestart en uiterlijk dit voorjaar wordt duidelijk wanneer de wet in werking kan treden, mits de Tweede- en Eerste Kamer de wet aannemen. De minister geeft in de brief aan de Tweede Kamer aan dat hij ernaar uitkijkt om op korte termijn over het wetsvoorstel in debat te gaan.