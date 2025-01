Herbenoeming lid Raad voor Cultuur

Stef Avezaat is herbenoemd als lid van de Raad voor Cultuur. Dat heeft de ministerraad besloten op voordracht van minister Eppo Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De herbenoeming gaat in op 1 mei 2025 voor een periode van twee jaar.

De heer drs. Stef Avezaat is sinds 2021 lid van de Raad voor Cultuur. Hij heeft een achtergrond als maker, bestuurder, zakelijk leider en initiatiefnemer in de wereld van theater, dans en audiovisuele producties. Naast zijn lidmaatschap van de Raad voor Cultuur is hij momenteel onder meer artistiek coördinator programmering Arcadia Fryslân 2025 en is hij bestuurslid van Stichting 5ekwartier, die onder meer de voorstelling Grondproeven produceert op diverse akkerbouwbedrijven in heel het land. Tot 2023 was hij directeur/bestuurder van Schouwburg De Lawei in Drachten. Ook is hij medeoprichter van het Jeugdfonds Cultuur Friesland, dat is overgegaan in het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland. De heer Avezaat studeerde Sociale Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.

De Raad voor Cultuur is het onafhankelijke adviesorgaan van regering en parlement op het terrein van kunst, erfgoed en media. De Raad bestaat naast Stef Avezaat uit de volgende leden: Kristel Baele (voorzitter), Danielle Arets, Deirdre Carasso, Nancy Jouwe, Wilbert Mutsaers, John Olivieira-Siere en Edo Righini.