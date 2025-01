Hogere boetes bij illegale arbeid

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan vanaf 1 februari 2025 hogere boetes opleggen aan werkgevers die arbeidsmigranten illegaal in dienst nemen. Bedrijven die zonder vergunning werknemers van buiten de Europese Unie aan het werk zetten, riskeren een boete die kan oplopen tot 11.250 euro per arbeidskracht. Op dit moment is de boete maximaal 8.000 euro. Voortaan worden hogere boetes opgelegd wanneer de illegale arbeid gepaard gaat met het innemen van paspoorten, slechte huisvesting of andere ernstige omstandigheden. Het maximale boetebedrag van 11.250 euro zal gelden wanneer deze ernstige overtredingen opzettelijk zijn begaan.

Minister Eddy van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: "In een beschaafd land als Nederland moeten we arbeidsmigranten fatsoenlijker behandelen. Veel misstanden komen door malafide uitzendbureaus en hun inleners die een verdienmodel hebben gemaakt van onderbetaling van arbeidskrachten en het aanbieden van ondermaatse huisvesting. Arbeidsmigranten die hier zonder vergunning werken zijn het meest kwetsbaar omdat het voor hen moeilijker is om aan de bel te trekken. Daarom is het belangrijk dat werkgevers harder gestraft gaan worden met hogere boetes."

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan vanaf 1 februari boetes opleggen van tussen de 2.250 euro en 11.250 euro per arbeidskracht bij illegale tewerkstelling. Tot voor kort was de standaardboete voor het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen 8.000 euro per illegaal tewerkgestelde arbeidskracht. De Raad van State stelt in een uitspraak dat er meer rekening moet worden gehouden met de mate van verwijtbaarheid, zodat een werkgever die opzettelijk de wet overtreedt een hogere boete krijgt dan een werkgever die eenmalig en niet opzettelijk dezelfde overtreding begaat. De boete zal daarnaast worden verhoogd als de overtreding gepaard gaat met misstanden zoals slechte arbeidsvoorwaarden, slechte huisvesting en het innemen van paspoorten van de arbeidsmigranten.

Onderzoek naar hogere boetes

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt op dit moment alle boetes op het gebied van eerlijk werk. In Nederland moeten alle werkgevers er bijvoorbeeld voor zorgen dat een werknemer het minimumloon krijgt en het wettelijk vastgestelde vakantiegeld. Wanneer een werkgever zicht niet houdt aan deze arbeidswetten volgt een boete van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

In het onderzoek wordt gekeken naar de effectiviteit van de boetehoogte en naar de redenen van werkgevers om de arbeidswetten al dan niet na te leven. Hierbij wordt ook onderzocht of hogere boetes het voor werkgevers minder aantrekkelijk maakt om de arbeidswetten te overtreden. Na het onderzoek wordt per arbeidswet bekeken of de boetes aangepast moeten worden.