Kabinet komt met nieuw registratiesysteem voor taxiritten

Met een nieuw registratiesysteem voor taxiritten wordt het eenvoudiger voor taxichauffeurs om gegevens aan te leveren. Naast dat dit voor een veiligere taximarkt zorgt, zal het ook kosten- en tijdsbesparend werken. Op voorstel van staatssecretaris Jansen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de ministerraad besloten dat de plannen voor het nieuwe registratiesysteem kunnen worden voorgelegd aan de Raad van State.

Momenteel is het nog zo dat taxichauffeurs de ritgegevens opslaan in een apparaat in de taxi, de boordcomputer taxi (BCT). Deze moet periodiek fysiek worden uitgelezen. Uit onderzoek bleek dat deze manier niet meer efficiënt en effectief is. Met een nieuw digitaal systeem, de Centrale Database Taxivervoer (CDT), worden automatisch de juiste ritgegevens verzameld en gedeeld. Dit gaat ervoor zorgen dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beter en makkelijker toezicht kan houden op onder andere arbeids- en rusttijden.

Toets Autoriteit Persoonsgegevens

De geplande wetswijziging is eind vorig jaar getoetst door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daaruit bleek dat de AP zorgen had over de privacy van chauffeurs en klanten . Deze zou in het voorstel onvoldoende beschermd worden, onder andere doordat de gps-coördinaten van vertrek- en eindpunt van het taxivoertuig zouden worden opgeslagen. De AP is van mening dat daardoor het risico bestaat dat met behulp van andere informatiebronnen privacygevoelige informatie achterhaald kan worden. In het nieuwe voorstel heeft staatssecretaris Jansen daarom een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt nu niet meer het eindpunt geregistreerd, maar alleen de startlocatie van de taxi en de afgelegde kilometers. Hierdoor zijn privacygevoelige bestemmingen op basis van de taxigegevens niet te achterhalen. Ook is duidelijker opgenomen waar de gegevens voor bestemd zijn en dat er een wettelijke bewaartermijn geldt van maximaal twee jaar.

Inwerkingtreding

Nu de ministerraad heeft ingestemd met het voorliggende concept Besluit, zal het voor een finaal advies worden voorgelegd aan de Raad van State. 1 juli 2025 is nog steeds de nagestreefde datum van inwerkingtreding.