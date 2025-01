Kustwacht Caribisch gebied: lange termijn plannen in een onrustige omgeving

Grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit en instabiliteit in Venezuela zijn van invloed op het werk van de Kustwacht Caribisch gebied. De kustwacht heeft daarom meer personeel nodig en werkt aan de vervanging van materieel. Dat staat in het Jaarplan 2025 Kustwacht Caribisch gebied dat minister Brekelmans van Defensie aan de Kamer heeft gestuurd.

Op materieelgebied gaat het onder meer om de vervanging van de cutters en de walradarketen op de Bovenwindse eilanden. Daarnaast breidt de kustwacht flink uit en moeten nieuwe functies de komende maanden worden ingevuld. Dat is meteen een van de grootste uitdagingen vanwege de gevraagde specialismen. Nieuw personeel wordt zoveel als mogelijk geworven in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Onrustige omgeving

In het jaarplan staan ook de belangrijkste omgevingsfactoren die het werk van de kustwacht mede bepalen. Het Caribisch deel van het Koninkrijk is een dynamische regio met geopolitieke, sociaaleconomische en klimatologische uitdagingen. Zo heeft de aanhoudende crisis in Venezuela destabiliserende gevolgen voor de hele regio. Irreguliere immigratie uit het Zuid-Amerikaanse land is hier een voorbeeld van. Daarnaast kampt het Caribisch gebied met grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit. Met name drugs- en mensensmokkel. Ook periodiek (extreme) klimatologische omstandigheden, zoals orkanen, komen voor. Deze omgevingsfactoren hebben direct invloed op het werk van de Kustwacht.

Breed takenpakket

De kustwacht is de maritieme schakel in de rechtshandhavingsketen van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voert de kustwacht naast dienstverlenende taken, zoals search and rescue, ook opsporings- en toezichthoudende taken uit. Hieronder vallen niet alleen drugsbestrijding, algemene politietaken, terrorismebestrijding en grensbewaking, maar ook het handhaven van milieuvoorschriften en het bestrijden van mensensmokkel- en handel.

Het jaarplan bouwt voort op het Lange Termijn Plan Personeel 2021-2028 en het Lange Termijn Plan Materieel 2019-2028.