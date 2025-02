Nieuwe Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT) nu ook voor optopprojecten

Vanaf maandag 3 februari 2025 kunnen gemeenten weer een aanvraag indienen voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT). De regeling is aangepast: voor het eerst kunnen gemeenten deze regeling gebruiken voor optopprojecten. Het loket blijft geopend tot het totale bedrag besteed is. Dit jaar is dat ruim € 77,8 miljoen. En de bijdrage per woning gaat omhoog naar € 14.000. Hiermee krijgen gemeenten een nieuwe stimulans voor het realiseren van flex- en transformatiewoningen.

De aangepaste regeling ging december jl. in consultatie. Om de regeling beter aan te laten sluiten op de behoeften van gemeenten en corporaties is een aantal aanpassingen gedaan.

Ook optopprojecten gefinancierd

Naast flex- en transformatiewoningen komen nu ook optopprojecten in aanmerking voor financiële ondersteuning uit de SFT. Optoppen kent, net als transformatie, een ingewikkelde voorfase omdat projecten ingepast moeten worden in een bestaande omgeving. Dit brengt meer afstemming en uitvoeringscapaciteit met zich mee. Ook is het optoppen, net als de bouw van flexwoningen enkele jaren geleden, een innovatieve vorm van bouwen die nog niet op grote schaal wordt toegepast. Met deze regeling stimuleert het Rijk de doorontwikkeling van optoppen in de woningbouw.

Bijdrage bijna verdubbeld

Veel reacties in de consultatieronde gingen over de bijdrage per woning. Die is nu, mede door berekeningen van Aedes bijna verdubbeld: van € 7.800 naar € 14.000 per woning. Daarnaast bleek de termijn van 12 maanden voor de start van de bouw voor veel gemeenten te kort te zijn. In de nieuwe SFT is de voorwaarde dat de bouw binnen 1,5 jaar van start gaat. Verder komt het maximaal toe te kennen bedrag per gemeente te vervallen, waardoor gemeenten met een grote woonopgave niet gehinderd worden. Tot slot blijft het loket bij RVO geopend tot het volledige bedrag van € 77,8 miljoen besteed is. Hiermee stimuleert Mona Keijzer, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, gemeenten om maximaal gebruik te maken van de regeling.

Voor wie is de SFT bedoeld?

De regeling is bedoeld voor gemeenten die in korte tijd meer woningen willen ontwikkelen en daarmee een bijdrage willen leveren aan het oplossen van de woningnood. Flex- en transformatiewoningen, evenals woningen gerealiseerd door optoppen, zijn daarvoor een goede oplossing. De woningen worden vaak in de fabriek gebouwd waardoor woningzoekenden sneller aan een huis worden geholpen. De SFT helpt gemeenten om deze woningen te financieren.

Meer informatie over de voorwaarden

Gemeenten kunnen vanaf maandag 3 februari een aanvraag indienen. Meer informatie over de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Alle voorwaarden van de SFT zijn te vinden op de website van RVO. Hier staat ook meer informatie over het beoordelingsproces. Ook organiseert RVO op 4 maart a.s. van 11.00 uur tot 12.00 uur een webinar over de aangepaste regeling. Let op: dit is de nieuwe datum voor het webinar dat RVO eerder aankondigde voor 28 januari.