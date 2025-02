Kabinetsdelegatie naar internationale top over AI in Parijs

Minister Beljaarts (Economische Zaken) neemt namens Nederland samen met staatssecretaris Szabó (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) op maandag 10 en dinsdag 11 februari 2025 in Parijs deel aan een door Frankrijk georganiseerde internationale top over kunstmatige intelligentie (AI).

De bewindslieden zijn bij deze zogenoemde AI Action Summit aanwezig bij verschillende sessies en hebben ontmoetingen met collega’s, ondernemers van mkb tot grootbedrijf, onderzoeksinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Ook is er een gezamenlijk overleg tussen de regeringsleiders van diverse internationale landen over de economische kansen en de veilige en betrouwbare werking van de technologie.

Het kabinet heeft kunstmatige intelligentie aangemerkt als een strategische technologie waarin extra publiek en privaat wordt geïnvesteerd. Sinds de zomer van 2024 geldt in de Europese Unie bovendien de AI-verordening. Deze biedt kansen voor zowel ontwikkelaars als ondernemers en ook waarborgen voor Europese consumenten.

Het gaat onder andere om basisafspraken over de werking van AI in producten en diensten, eisen aan (mogelijk) risicovolle toepassingen en de ondersteuning van ontwikkelaars zoals mkb’ers. Zo kunnen Europeanen vertrouwen op AI en ondernemers gerichter aan de slag met innovaties.

Frans-Nederlandse Economisch Jaar

Na de top openen ministers Beljaarts en Lombard (Economie en Financiën, Frankrijk) op de Nederlandse ambassadeursresidentie in Parijs het Frans-Nederlandse Economisch Jaar.

Gezien deze sterke economische banden hebben de Franse en Nederlandse regeringen besloten om, naar aanleiding van het staatsbezoek van president Macron aan Nederland in 2023, van 2025 het tweede Frans-Nederlandse Economisch Jaar te maken, tien jaar na de eerste editie in 2015. De ambassades van beide landen hebben het voortouw in deze ambitieuze samenwerking, die bestaat uit politieke en beleidsevenementen, innovatieve economische initiatieven en strategische dialogen tussen bedrijven en investeerders.