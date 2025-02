Mensenrechtenambassadeur Wim Geerts in gesprek met Keniaanse diaspora

Vanmiddag heeft de Nederlandse mensenrechtenambassadeur, Wim Geerts, gesproken met leden van de Keniaanse diaspora. Het gesprek ging over de mensenrechtensituatie in Kenia en het geplande Staatsbezoek van het Koninklijk Paar aan het land in maart.

Tijdens het gesprek ontving de ambassadeur een petitie waarin werd opgeroepen het Staatsbezoek niet door te laten gaan vanwege de mensenrechtensituatie in Kenia.De ambassadeur besprak de kritiek en luisterde naar de zorgen die leven onder Kenianen in Nederland.



Ambassadeur Wim Geerts: 'Het is goed om te horen welke zorgen er spelen en hierover in gesprek te gaan. Dat helpt mij ook om mijn werk beter te kunnen doen. Nederland is op allerlei manieren in gesprek over dit onderwerp. Dit zal ook een plek krijgen tijdens het Staatsbezoek, waarbij zowel met de Keniaanse autoriteiten als met maatschappelijke organisaties en jongeren gesproken zal worden.'