Benoeming nieuwe leden Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

De ministerraad heeft op voorstel van minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de benoeming van 3 nieuwe leden van het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (ARPA).

De 3 nieuwe leden zijn mevrouw A.T.B. Bijleveld-Schouten, mevrouw L. Heres en de heer M.G.T. Pastors. De nieuwe leden worden met ingang van 1 maart 2025 benoemd tot lid van het adviescollege voor een termijn van 4 jaar.

Het volledige adviescollege is hiermee als volgt samengesteld:

de heer A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan (tevens voorzitter);

de heer G.T.M. (Gerard) Groten;

mevrouw M.S. (Mijke) Houwerzijl;

de heer J.P. (Hans) Vollaard;

de heer J.P.H. (Johan) Zwemmer;

mevrouw A.T.B. (Ank) Bijleveld-Schouten;

mevrouw L. (Leonie) Heres;

de heer M.G.T. (Marco) Pastors.

Het ARPA is een onafhankelijk en permanent ingesteld adviescollege dat in april 2022 van start is gegaan. Het adviescollege kan kabinet en parlement gevraagd en ongevraagd adviseren over de (financiële) aspecten van de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers.

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel aanhangig waarin het ARPA als extra taak krijgt het adviseren over vervolgfuncties van bewindspersonen.