Aangepast Wetsvoorstel Versterking Regie Volkshuisvesting naar Tweede Kamer gestuurd

Minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft vandaag het aangepaste wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat overheden kunnen sturen op hoeveel, waar en voor wie zij gaan bouwen. De wet moet zorgen voor voldoende betaalbare woningen, kortere procedures en gelijke kansen voor urgent woningzoekenden.

Het voorstel is op een aantal punten aangepast ten opzichte van het voorstel dat het vorige kabinet in maart vorig jaar naar de Tweede Kamer stuurde. In het aangepaste voorstel staat dat twee derde van de nieuw te bouwen woningen in Nederland betaalbaar moet zijn voor mensen met een midden- en laag inkomen. Bovendien wordt expliciet geregeld dat per regio 30% van de nieuwbouw sociale huurwoningen moeten zijn. Daarnaast zorgt dit wetsvoorstel ervoor dat naast mantelzorgwoningen op het eigen erf ook woningen voor eerstegraads familieleden vergunningsvrij worden. Ook wordt de zogeheten ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ voor woningbouw geschrapt. Dit zorgt ervoor dat de procedures voor bouwen buiten de bebouwde kom korter worden.

Mona Keijzer, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: “De woningnood is hoog. Per jaar moeten er 100.000 woningen gerealiseerd worden. De wet Versterking regie volkshuisvesting zorgt voor de wettelijke instrumenten voor overheden om samen met marktpartijen sneller, voldoende en de juiste woningen te bouwen. Het is belangrijk dat mensen met een gemiddeld inkomen in alle gemeenten kans hebben op een betaalbare woning. Ook vind ik het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen of voor elkaar kunnen zorgen. Daarom wil ik een familiewoning op het eigen erf voor eerstegraads gezinsleden makkelijker maken. Denk aan een tiny house voor je eigen kinderen of voor oma of opa.”

Uitwerking twee derde betaalbaar in nieuwbouw

In de regelgeving staat dat gemeenten met veel sociale huur 40% van de nieuwbouw moeten bouwen voor middeninkomens en gemeenten met weinig sociale huur 30% sociale huurwoningen moeten bouwen. Opgeteld moet twee derde van de te realiseren woningbouw in de regio betaalbaar zijn, en 30% sociale huur. Deze percentages gelden niet op project- of gemeenteniveau, maar op regioniveau. Op die manier is er voor gemeenten ruimte om zelf te bepalen in welke buurten of wijken de betaalbare woningen worden gerealiseerd. Overkoepelend geldt voor provincies dezelfde betaalbaarheidsopgave. Provincies gaan er op toezien dat de optelsom van alle nieuwbouw per regio optelt tot twee derde betaalbaar en 30% sociale huur.

Vergunningsvrij mantelzorg- en familiewoningen bouwen op eigen erf

Het bijbouwen van een mantelzorg- of familiewoning op bestaande kavels bij een woning kan een oplossing bieden voor een grote groep mensen die zo lang mogelijk in hun eigen omgeving wil blijven wonen, maar ook voor kinderen die geen betaalbare woningen kunnen vinden. Hiervoor is dan ook het voorstel van minister Keijzer om – binnen uit te werken voorwaarden – toe te staan dat een mantelzorg- of familiewoning op eigen erf vergunningsvrij mag worden gebouwd. In aanvulling op het eerder geconsulteerde concept besluit Versterking regie volkshuisvesting stelt minister Keijzer voor om deze regeling, naast mantelzorgwoningen, ook van toepassing te laten zijn op familieleden in de eerste graad.

Schrappen van de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’

In de huidige regels moet bij een nieuwe woningbouwlocatie onderbouwd worden dat er behoefte is aan die woningen. Als een locatie buitenstedelijk is moet worden onderbouwd waarom de woningbouw niet in de bebouwde kom kan. Deze verplichting heet de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. De grote woningbouwopgave maakt het noodzakelijk om het benutten van zowel binnen- als buitenstedelijke locaties voor woningbouw te versnellen door onnodige belemmeringen en knelpunten weg te nemen. De Ladder brengt extra onderzoekslasten, tijd en kosten met zich mee en kan daardoor uitvoering van woningbouwprojecten vertragen en bemoeilijken. Daarom stelt minister Keijzer voor om de Ladder voor nieuwe woningbouwlocaties te schrappen. Dit maakt woningbouw op buitenstedelijke locaties eenvoudiger en sneller.

Over de wet regie versterking volkshuisvesting

Het wetsvoorstel bestaat uit vier pijlers: 1) regie op waar, hoeveel en voor wie er gebouwd wordt; 2) het realiseren van voldoende betaalbare woningen; 3) kortere procedures; 4) gelijke kansen voor urgent woningzoekenden.

Binnen pijler 1 krijgen het Rijk, provincies en gemeenten het juiste wettelijke gereedschap om beter en sneller te sturen op hoeveel, waar en voor wie er gebouwd wordt. Overheden kunnen alle instrumenten van de Omgevingswet inzetten. Hierdoor kunnen Rijk en provincies met instructieregels en -besluiten juridisch knopen doorhakken, bijvoorbeeld over woningbouwlocaties.

Binnen pijler 2 gaat het over het realiseren van voldoende betaalbare woningen en een goede regionale verdeling tussen gemeenten. Op regionaal niveau moet twee derde betaalbaar gerealiseerd worden en 30% sociale huur. Gemeenten met minder sociale huurwoningen dan het landelijke gemiddelde, moeten 30% sociale huurwoningen bouwen. Gemeenten met meer sociale huurwoningen dan het landelijke gemiddelde, moeten 40% bouwen voor middeninkomens. Zo maken mensen met midden- en lage inkomens in de hele regio kans op een woning.

Binnen pijler 3 gaat het over kortere procedures om de woningbouw te versnellen. Bij woningbouwprojecten vanaf 12 woningen komt er één gang naar de rechter in plaats van twee. Bij deze projecten doet de bestuursrechter binnen zes maanden uitspraak, het beroep wordt versneld behandeld en de redenen van het beroep moeten sneller zijn ingediend. Om de woningbouw te versnellen worden daarnaast de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ geschrapt en wordt bouwen op eigen erf voor familie- en mantelzorgwoningen vergunningvrij.

Binnen pijler 4 ligt de focus op een eerlijke verdeling van urgent woningzoekenden over de regio. Alle gemeenten in de regio moeten bijdragen aan de huisvesting van urgenten, bijvoorbeeld mensen die uitstromen uit (zorg)instellingen, of jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg. Landelijk worden groepen aangewezen die in alle gemeenten gaan gelden als urgent woningzoekenden. Gemeenten moeten deze urgent woningzoekenden met voorrang huisvesten. Alle gemeenten in de regio moeten gaan bijdragen aan de huisvesting van deze groepen en daar onderling afspraken over maken. Zo maken urgent woningzoekenden in de hele regio kans op een woning.