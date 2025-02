Kabinet verheugd: Unilever kiest voor Nederland als vestigingslocatie ijsdivisie

Multinational Unilever heeft besloten om haar ijsdivisie te verzelfstandigen en deze met een hoofdkantoor en beursnotering in Nederland te vestigen. “Dit besluit bevestigt het vertrouwen van Unilever in Nederland en onderstreept de concurrentiekracht en aantrekkelijkheid van ons vestigingsklimaat”, aldus minister Beljaarts van Economische Zaken in een reactie.

In maart 2024 kondigde Unilever aan haar ijsdivisie te willen afsplitsen en daarbij diverse opties te verkennen, waaronder een beursgang, verkoop of joint venture. Het besluit van vandaag betekent dat de ijsdivisie als zelfstandig bedrijf verdergaat met een juridische en fysieke vestiging in Nederland en een beursnotering bij Euronext Amsterdam. Hiermee blijft een belangrijke economische activiteit behouden voor Nederland, met zowel honderden banen op het hoofdkantoor als bij toeleveranciers.



Voorafgaand aan dit besluit heeft het kabinet regelmatig overlegd met Unilever om zoveel mogelijk activiteiten en werkgelegenheid in Nederland zeker te stellen. Hierbij zijn de voordelen van het Nederlandse vestigingsklimaat, zoals de goed opgeleide beroepsbevolking, het fiscale beleid, de internationale bereikbaarheid en het innovatieve Agri-Food ecosysteem onderstreept. Daarnaast heeft het kabinet benadrukt hoe een Nederlandse beursnotering kan bijdragen aan de versterking van de Europese kapitaalmarktunie. De ijsdivisie van Unilever wordt door analisten gewaardeerd als een potentiële top-10 speler binnen de AEX-index. Dit onderstreept het economische belang van het besluit, zowel voor de onderneming als voor Nederland.



Het kabinet ziet de keuze van Unilever als een bevestiging van het gevoerde beleid om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te bevorderen. Het kabinet blijft zich inzetten voor een stabiel en concurrerend ondernemingsklimaat, met als doel Nederland terug te brengen in de top-5 van meest concurrerende economieën wereldwijd, zoals vastgelegd in het Regeerprogramma. “Het besluit van Unilever is een belangrijke stap voorwaarts in het versterken van de internationale positie van Nederland als vestigingsland voor bedrijven, van groot tot klein”, zo stelt minister Beljaarts (EZ).