Bedrijven en minister Beljaarts naar Zuid-Korea voor hightech en halfgeleiders

Zuid-Korea en Nederland behoren samen met de Verenigde Staten, China, Japan en Taiwan tot de belangrijkste spelers in de halfgeleiderindustrie. Meer economische samenwerking is noodzakelijk om deze sector in Europa innovatief en concurrerend te houden en daarmee te zorgen voor onze welvaart en veiligheid. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bezoeken samen met minister Beljaarts van Economische Zaken daarom van 19 tot 21 februari 2025 de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Nederland heeft daar dit jaar als eerste land ooit een eigen paviljoen op de toonaangevende beurs SEMICON Korea.

In december 2023 hebben Nederland en Zuid-Korea in Amsterdam overeenkomsten ondertekend om gezamenlijk te werken aan het verder ontwikkelen van kunstmatige intelligentie (AI), mobiele communicatie toepassingen zoals 6G, quantumtechnologie, digitalisering van de maakindustrie, kennis- en talentuitwisseling op het gebied van halfgeleiders. Nederland is leidend in technologie voor halfgeleiderproductiemachines, terwijl de chipproductie zelf één van de belangrijkste economische activiteiten in Zuid-Korea is.

Minister Beljaarts (Economische Zaken): “Het sterk innovatieve karakter van Zuid-Korea nodigt uit om samen te werken op gebieden waar gedeelde kracht zit. Het land is niet voor niets een marktleider in de chipindustrie. Nederland wil zelf het voortouw nemen om de meest betrokken EU-landen en de Europese Commissie beter te laten samenwerken in deze sector. Denk aan beleid voor bijvoorbeeld fotonica, AI, 6G en quantumtechnologie of aan het ontwikkelen van innovaties rondom ontwerp, stapelen of verpakken van chips. Zo stimuleren we hier ondernemerschap én zijn we minder ongewenst afhankelijk van technologieën, (half)producten of grondstoffen.”

Beide landen organiseren een gezamenlijk seminar tijdens deze SEMICON Korea - een evenement dat al sinds 1987 plaatsvindt - over samenwerking, investeringen, onderzoek en innovatie in de halfgeleidersector en aanverwante technologie. Over de kansen en uitdagingen in de halfgeleidersector spreekt minister Beljaarts in Seoel ook met zijn ambtsgenoot minister Ahn (Handel, Industrie, Energie). Hij nam in december 2023 tijdens het Staatsbezoek van de Zuid-Koreaanse president deel aan een grote bedrijvenbijeenkomst in Amsterdam met ondernemers uit beide landen.

Ook spreekt en bezoekt minister Beljaarts in en rond Seoel verschillende Nederlandse en Zuid-Koreaanse bedrijven die belangrijke spelers zijn in de chipsector. Zo ontmoet hij onder andere vertegenwoordigers van ASML, ASM en SK Hynix en gaat op bezoek bij Samsung Electronics, één van de wereldwijde voorlopers op het gebied van de productie van geheugenchips. De minister heeft ook een werkbezoek bij POSCO Holdings, een toonaangevend bedrijf in grondstoffen en materialen die noodzakelijk zijn voor elektronica, batterijen en de energietransitie.