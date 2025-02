Fundamentele koerswijziging kansspelbeleid

Staatssecretaris Struycken (Rechtsbescherming) herziet het beleid voor kansspelen. Dit staat in de visie op kansspelen die met de Tweede Kamer is gedeeld. Het belangrijkste uitgangspunt in de nieuwe visie is de bescherming van alle burgers tegen de risico’s op negatieve effecten van kansspelen, zoals verslaving of schulden. Bijzondere aandacht gaat uit naar minderjarigen en jongvolwassenen. Aanleiding voor deze koerswijziging is dat het huidige kansspelbeleid mensen nu nog onvoldoende beschermt tegen de risico’s van kansspelen. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken en rapportages, zoals de evaluatie op de Wet kansspelen op afstand (koa). Vanwege de zorgwekkende resultaten uit deze rapporten geeft de staatssecretaris prioriteit aan wijzigingen bij online gokken.

Staatssecretaris Struycken: “Het belangrijkste uitgangspunt is voor mij het beschermen van alle burgers tegen kansspelgerelateerde schade. Daarbij ga ik verder dan het voorkomen van verslaving en kijk ik ook naar andere schade die deelname aan kansspelen kan veroorzaken, zoals schulden. Het is nodig om alle mensen te beschermen, juist ook degenen die nog niet met kansspelen in aanraking zijn gekomen of die gestopt zijn met gokken. Hierbij richt mij in het bijzonder op minderjarigen en jongvolwassenen.”

In 2021 is de online kansspelmarkt gelegaliseerd. Sindsdien is het aantal mensen dat online is gaan gokken toegenomen. Daarnaast neemt ook het aantal risico- en probleemspelers toe, vooral onder minderjarigen en jongvolwassenen. Hoewel er sinds de legalisering diverse aanpassingen zijn gedaan om spelers van online kansspelen beter te beschermen, zoals het verbod op ongerichte reclame en de regels rondom speellimieten, is er meer nodig.

Maatregelen

Staatssecretaris Struycken geeft naar aanleiding van de zorgwekkende resultaten van de Wet koa prioriteit aan wijzigingen in wet- en regelgeving voor online kansspelen. Hiervoor treft hij een aantal maatregelen om mensen effectiever te beschermen. Hierbij wordt gedacht aan het verhogen van de minimumleeftijd naar 21 jaar voor deelname aan de meest risicovolle kansspelen. Ook komen er aanscherpingen voor de zorgplicht van aanbieders en een overkoepelende stortingslimiet met een financiële draagkrachttoets. Daarnaast worden de reclameregels aangepast om de aantrekkingskracht van online gokken stevig in te perken. De illegale markt kent nog steeds een te grote omvang en moet stevig bestreden worden. Daarvoor krijgt de Ksa meer handhavings- en toezichtinstrumenten. Dan gaat het bijvoorbeeld om het blokkeren van illegale websites. Ook krijgt de Ksa meer bevoegdheden om steviger toezicht te kunnen houden op legaal aanbod.

Nieuwe visie

De huidige visie stamt uit 2011 en gaat uit van een grote eigen verantwoordelijkheid voor spelers en aanbieders. Deze visie biedt te weinig ruimte voor de benodigde fundamentele wetswijzigingen op online kansspelen. Daarom komt de staatssecretaris met een nieuwe visie op kansspelen, waarbij het belangrijkste doel de bescherming van alle burgers tegen de risico’s van kansspelen is. Dus ook mensen die (nog) niet gokken. Hierbij is bijzondere aandacht voor het beschermen van minderjarigen en jongvolwassenen. Zij komen in aanraking met kansspelen op een moment dat ze sterk beïnvloedbaar zijn en daardoor zeer vatbaar zijn voor de risico’s van kansspelen. Ook is in de nieuwe visie het verhinderen van deelname aan illegaal spel en bestrijding van illegaal aanbod als doelstelling geformuleerd.

Tijdspad

De komende periode worden de voorbereidingen getroffen die nodig zijn om de wet- en regelgeving rondom kansspelen aan te kunnen passen. Naar verwachting kan eind 2025 worden begonnen met het formuleren van een wetsvoorstel. In de tussentijd wordt bekeken of bepaalde maatregelen al eerder kunnen plaatsvinden, zoals verdere aanscherping van de zorgplicht en reclamebeperkingen. Daarnaast zet de staatssecretaris zich ervoor in om de aanpak van illegaal aanbod in Europees verband op de agenda te zetten.