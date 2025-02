Nederland wil sluiproute detachering arbeidsmigranten tegengaan

Nederland wil duidelijkere Europese regels voor gedetacheerde arbeidsmigranten van buiten de EU. Nederland wil dat er paal en perk wordt gesteld aan mensen van buiten de EU die via een ander Europees land geworven worden om direct in Nederland aan het werk gezet te worden. Deze constructie wordt gebruikt om Nederlands toelatingsbeleid voor arbeidsmigranten van buiten de EU te omzeilen. Dit leidt vaak tot misstanden.

Deze oproep deed minister Eddy van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan Eurocommissaris Minzatu namens 7 Europese lidstaten.

In 2023 werden 23.000 derdelanders van buiten de Europese Unie via een bedrijf vanuit een andere EU-lidstaat gedetacheerd naar een Nederlands bedrijf. Deze detacheringen leiden tot veel misstanden. Ook zouden deze derdelanders via de Nederlands regels nooit worden toegelaten om hier te werken.

Minister Eddy van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “De inzet op het tegengaan van oneigenlijke detachering van derdelanders is onderdeel van de bredere inzet van dit kabinet om meer grip te krijgen op arbeidsmigratie en een einde te maken aan de misstanden. Op mijn initiatief roep ik, samen met collega’s uit andere EU-lidstaten, de Europese Commissie op om de regels rondom de detachering van derdelanders te verduidelijken en de gezamenlijke handhaving via de ELA te versterken’’.

Detachering is een onderdeel van het vrij verkeer van diensten binnen de EU. Ook derdelanders kunnen op grond hiervan gedetacheerd worden van de ene naar de andere EU-lidstaat. In de praktijk is echter vaak sprake van oneigenlijk gebruik en schijnconstructies.

Een derdelander wordt dan bijvoorbeeld vanuit een andere EU-lidstaat naar Nederland gedetacheerd, zonder eerst in de andere EU-lidstaat gewerkt te hebben. Dat komt met name omdat de regels onduidelijk en moeilijk handhaafbaar zijn. De regels worden verschillend toegepast door lidstaten. Zo is het onduidelijk hoe lang mensen in een EU-lidstaat gewerkt moet hebben voor ze mogen werken in een ander land.

Gedetacheerde derdelanders zijn bovendien extra kwetsbaar voor misbruik omdat zij vaak afhankelijk zijn van hun werkgever voor hun verblijfs- en werkvergunning. Misbruik en oneigenlijk gebruik van de detacheringsroute wil het Nederlandse kabinet tegengaan, omdat dit leidt tot oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden, gebrekkige bescherming van kwetsbare werknemers en omzeiling van het Nederlandse toelatingsbeleid. Duidelijke regels moeten hand in hand gaan met goede (grensoverschrijdende) handhaving, in samenwerking met een sterke Europese Arbeidsautoriteit.

De oproep van Nederland wordt gesteund door België, Denemarken, Duitsland, Italië, Luxemburg en Letland. Samen met Nederland vertegenwoordigen zij ruim 40% van de EU-bevolking. De Europese Commissie zal een beslissing moeten nemen of en hoe de regels worden aangepast.