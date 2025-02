Wetsvoorstel schrappen voorrang statushouders bij sociale huur in consultatie

Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft maandag de internetconsultatie gestart voor het wetsvoorstel dat gericht is op het creëren van een gelijk speelveld tussen statushouders en andere mensen die een sociale huurwoning zoeken. Volgens het wetsvoorstel mogen gemeenten statushouders geen voorrang meer geven op een sociale huurwoning op de grond dat ze statushouder zijn. Het kabinet acht dit noodzakelijk om de schaarse sociale huurwoningen eerlijk te verdelen en te zorgen voor gelijke kansen voor alle woningzoekenden. Deze maatregel is één van de afspraken uit het regeerprogramma.

Tijdens de internetconsultatie van 17 februari t/m 16 maart kan iedereen op de voorgestelde wijzigingen in de huisvestingswet reageren. Daarnaast vraagt de minister gemeenten en provincies om de gevolgen van het wetsvoorstel voor de uitvoering in kaart te brengen. De minister zal de reacties vervolgens bekijken en het voorstel eventueel aanpassen, waarna een definitief wetsvoorstel naar de Raad van State gaat voor advies. Daarna volgt een voorstel aan de Tweede Kamer.

“Met dit wetsvoorstel gaan we iedereen in Nederland gelijk behandelen bij het zoeken naar een sociale huurwoning”, zegt minister Mona Keijzer (VRO). “Statushouders krijgen geen voorrang meer op een woning ten opzichte van andere woningzoekenden. Hiermee doen we recht aan al die woningzoekenden die de gevolgen merken van de schaarste op de woningmarkt, van de jongere die het huis uit wil tot de oudere die een geschikte woning zoekt.”

Statushouders kunnen zich na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel nog altijd inschrijven voor een sociale huurwoning, maar belanden net als overige woningzoekenden op de wachtlijst. Verder kunnen statushouders bij familie of vrienden gaan wonen of een woning huren of kopen buiten de sociale huursector. Particuliere verhuurders werken doorgaans niet met wachtlijsten. Ook woonvormen als hospitaverhuur, woningdelen en kamerverhuur zijn mogelijkheden. De minister van Asiel en Migratie werkt daarnaast voor de korte termijn aan het realiseren van doorstroomlocaties waar statushouders hun wooncarrière in Nederland kunnen opstarten. Op deze locaties worden bij voorkeur onzelfstandige woonruimten gerealiseerd.