Brekelmans waarschuwt: “Agressie Rusland is allesverwoestend”

“We moeten nu in actie komen. Europa heeft nog maar 1 kans om dit goed te doen.” Deze waarschuwing kwam gisteravond van minister van Defensie Ruben Brekelmans. In Maastricht benadrukte hij tijdens zijn Europalezing dat het continent niet kan rekenen op bescherming van de Verenigde Staten. Europa moet die volgens hem verdienen. “En daarvoor hebben we niet veel tijd.”

Brekelmans ging in op het vredesbestand dat de Amerikaanse president Donald Trump wil afdwingen. Dit via extra sancties voor Rusland of verminderde wapensteun aan Oekraïne.

De minister vreest een slecht vredesakkoord. Dat zou niet alleen een klap voor Oekraïne zijn, maar ook een gevaar voor Europa. “Na meer dan 3 jaar oorlog is dan de conclusie dat agressie in Europa overwint.”, zei hij. “We moeten beseffen hoe gevaarlijk dat is.” Volgens Brekelmans is het een signaal voor andere autocratische leiders dat grenzen met geweld zijn te verleggen. Dat internationale afspraken slechts papieren beloften zijn.”

Agressie

Brekelmans is ervan overtuigd dat Poetin het nóg een keer probeert. “De agressie van Rusland is als een lavastroom. Allesverwoestend, gestaag oprukkend, steeds op zoek naar een plek waar het kan doorbreken. Hij zal opnieuw Oekraïne binnenvallen of een andere voormalige Sovjetrepubliek. De Baltische Staten misschien, nu NAVO-landen.”

Maar er zijn meer zorgen. “Als agressie loont, kan dat China aanmoedigen tot meer agressie tegen Taiwan; Iran tot meer agressie in het Midden-Oosten.” Brekelmans zegt dat Europa voor Amerika niet op de eerste plaats staat. “Dat wil zich primair richten op binnenlandse veiligheid, dus meer militairen aan de grens met Mexico. En zich ten tweede richten op het tegengaan van China. Pas ergens daarna komt Europa, tussen andere prioriteiten zoals Israël en het Midden-Oosten. Amerikanen spreken daarom niet meer over het eerlijk verdelen van de lasten binnen de NAVO, maar over het verschuiven van de lasten. Van burden-sharing naar burden-shifting.

“Hoe houden we Europa vrij en veilig?”

Wat Brekelmans betreft kunnen we hier van alles van vinden, “maar het is wel de nieuwe realiteit.” Hij schetst vervolgens 3 mogelijkheden om Europa, daarmee Nederland en ook Oekraïne, vrij en veilig te houden. Hij pleit ervoor de militaire steun aan Oekraïne onverminderd door te laten gaan. “Sterker nog, er moet vanuit Europese landen nog een flinke schep bovenop. Juist nu. Hoe sterker Oekraïne is op het slagveld, hoe groter de kans op een rechtvaardig en duurzaam vredesakkoord.”Europa moet verder voorkomen dat er nog meer concessies aan Rusland worden gedaan.

“Dan ontstaat er een zwakke deal, die de voedingsbodem legt voor meer Russische agressie en oorlog. Daarom moeten we Oekraïne volop militair blijven steunen.” Verder wil de minister dat Oekraïne robuuste veiligheidsgaranties krijgt. “Robuust betekent bij een staakt-het-vuren of vredesbestand dat Poetin maximaal wordt ontmoedigd om een nieuwe oorlog te starten” licht hij toe. Brekelmans is van mening dat dit alleen kan als het mandaat van eventuele vredestroepen glashelder is, omdat Poetin elk vredesbestand zal testen. En Poetin moet bij escalatie een sterkere tegenstander tegenover zich vinden.

Heftige uitspraken

Voor een vrij en veilig Europa ziet Brekelmans het als noodzakelijk dat het continent de verdediging en afschrikking snel op orde krijgt en ook houdt. Dan haalt Poetin het niet in zijn hoofd een van de NAVO-bondgenoten in Europa aan te vallen. Over hoe het met de NAVO staat, is Brekelmans helder. “Tussen alle heftige uitspraken door zei de Amerikaanse minister van Defensie ook dat de NAVO voor de Verenigde Staten relevanter is dan ooit. Ook de VS ziet een stapeling van dreigingen op zich afkomen. Zelfs voor de VS is een zogenaamde force multiplier van 31 landen uniek. 32 bondgenoten die zij-aan-zij staan maakt ook de VS krachtiger tegenover Rusland, China, Iran en Noord-Korea.”

Wel moet de gevechtskracht van de NAVO omhoog om afschrikwekkend te blijven. Brekelmans: “Om in Amerikaanse woorden te spreken: make NATO great again.”

Weerbare samenleving

De bewindsman deed verder het dringende verzoek de militaire organisatie meer ruimte te geven om te groeien. Ook stipte hij belang aan van een weerbare samenleving nogmaals aan. “Want als de NAVO écht in oorlog komt, dan houdt de krijgsmacht het alleen vol als de hele samenleving betrokken en weerbaar is. De samenleving moet defensie ondersteunen: met transport en logistiek, met ziekenhuiscapaciteit in het land, met industriële productie, met universiteiten en ondernemers die helpen met militaire innovaties, met bedrijven die onze militairen elektriciteit, communicatie en voedsel garanderen en met werkgevers die zorgen dat hun medewerkers als reservist kunnen dienen”, somt hij op.

Verder pleitte Brekelmans voor een sterkere defensie-industrie en legt het belang daarvan uit.