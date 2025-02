Internetconsultatie om werken met asbest veiliger te maken

Er komt een vergunningplicht voor bedrijven die asbest verwijderen of sloopwerkzaamheden uitvoeren waarbij asbest wordt verwijderd. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Nobel heeft opengesteld voor internetconsultatie. Het wetsvoorstel vloeit voort uit een wijziging van de Europese richtlijn over veilig werken met asbest.

Op dit moment moeten bedrijven gecertificeerd zijn als ze werkzaamheden met asbest boven een bepaalde grenswaarde uitvoeren. Straks is een vergunning nodig voor alle werkzaamheden waarbij asbest wordt verwijderd. Er komt een lijst waarop de bedrijven staan die een vergunning hebben.

Ook kan bij de vergunningverlening de Wet Bibob worden gebruikt. Daarmee kan worden onderzocht of een bedrijf een vergunning gebruikt om strafbare feiten te plegen. Is dat inderdaad het geval, dan kan een vergunning niet worden verleend of ingetrokken.

Voor het invoeren van een vergunningplicht, het openbaar maken van de lijst met bedrijven die een vergunning hebben en het gebruik van de Wet Bibob is een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet nodig. Deze wijziging gaat vandaag in consultatie. Dit betekent dat iedereen kan reageren op de voorstellen. De verdere uitwerking van de wijzigingen vindt plaats in het Arbobesluit. Deze gaat later in consultatie.

Wilt u reageren?

U kunt tot en met 2 april 2025 reageren op alle onderdelen van de ontwerp-wetswijziging en de toelichting daarop via internetconsultatie.nl.