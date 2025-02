Vogelgriep vastgesteld in grensgebied België

In Sint-Gillis-Waas, Oost-Vlaanderen, net over de grens in België, is vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf. België heeft een beperkingszone ingesteld, waarvan het bewakingsdeel deels op Nederlands grondgebied ligt. Daarom is door de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) in het aansluitende gebied in Nederland, onder Hulst in de provincie Zeeland, een bewakingszone ingesteld. Het bedrijf in België zal geruimd worden.

Vervoersverbod

Vanwege de uitbraak dicht bij de Nederlandse grens valt een deel van de beperkingszone van 10 kilometer in Nederland. In dat gebied ligt 1 pluimveebedrijf. Binnen het 10-kilometergebied geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen pluimvee en broed- en consumptie-eieren vervoerd mogen worden. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met vogels. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Traceringsonderzoek

Naar aanleiding van deze besmetting zal er door België een traceringsonderzoek worden uitgevoerd naar de bron en mogelijke riskante contacten.