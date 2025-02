Minister Klever: Nederlandse belangen centraal in ontwikkelingshulp

Nederlandse belangen staan voortaan voorop bij ontwikkelingshulp. Het gaat dan om handel, veiligheid en migratie. Het kabinet richt zich daarbij via programma’s en diplomatiek werk op terreinen waarin Nederland uitblinkt: watermanagement, voedselzekerheid en gezondheid.

Dat is de kern van het nieuwe beleid voor ontwikkelingshulp waarover minister Klever voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp donderdag de Tweede Kamer heeft geïnformeerd. Het kabinet heeft afgesproken vanaf 2027 structureel 2,4 miljard euro te bezuinigen op ontwikkelingshulp. Klever: ‘Alle programma’s die we financieren, moeten direct bijdragen aan ons eigen belang: handel, veiligheid en minder migratie.’

De minister vindt het huidige beleid te versnipperd om voldoende effectief te zijn. Ze kiest daarom voor meer focus en stelt het belang van Nederland voorop. ‘Het gaat niet alleen over minder, maar ook over beter. We maken scherpe keuzes, doen alleen nog wat we goed kunnen en werken zoveel mogelijk met Nederlandse bedrijven. Dat is goed voor Nederland en goed voor de ontvangende landen’, zegt Klever.

Het kabinet koppelt hulp en handel nog duidelijker aan elkaar. Klever: ‘We geven Nederlandse bedrijven meer kansen om opdrachten voor ontwikkelingshulp binnen te slepen. En helpen betrokken landen uit te groeien tot handelspartners, wat gunstig is voor hun economie en werkgelegenheid.’

Ook zet het kabinet ontwikkelingshulp in om conflictregio’s in de buurt van Europa veiliger te maken: West-Afrika, de Hoorn van Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Dat moet helpen voorkomen dat handel wordt verstoord, radicale of criminele groepen meer ruimte krijgen of dat mensen in Nederland asiel aanvragen. Klever: ‘Gebrek aan voedsel is bijvoorbeeld een oorzaak van conflict. Daarom zetten we Nederlandse landbouwkennis in om voedselproductie te verbeteren en te vergroten.’

Het kabinet wil migratie tegengaan en investeert daarom in terugkeer en opvang en bescherming van vluchtelingen in hun land of regio van herkomst. Klever: ‘Door hen daar perspectief te bieden, kunnen mensen een bestaan opbouwen en hoeven ze niet de reis naar Europa te maken.’ Het kabinet wil met migratielanden afspraken maken om migratie te bestrijden en terugkeer van migranten te bevorderen.

Ondanks de forse bezuinigingen blijft het kabinet humanitaire hulp bieden aan mensen in nood. Klever wil daarbij gebruik maken van lokale hulporganisaties, omdat die snel en effectief kunnen reageren bij crises.

Het nieuwe beleid betekent ook dat de financiële steun aan diverse programma’s stopt, onder meer op het gebied van gendergelijkheid, beroeps- en hoger onderwijs, sport en cultuur. Er gaat bovendien minder geld naar klimaat, het maatschappelijk middenveld en VN-organisaties.