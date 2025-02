Kabinet zet zich in om doelen Lange-termijn Ruimtevaartagenda te halen

Ruimtevaarttechnologie en satellietdata zijn in toenemende mate onmisbaar voor veiligheid, (vitale) infrastructuur, wetenschap en verduurzaming. In de Lange-termijn Ruimtevaartagenda (LTR) staan zes missies om de Nederlandse positie in deze sector te verbeteren. De ministerraad is akkoord gegaan met het voorstel van minister Beljaarts van Economische Zaken om de visie en ambities in de LTR te onderschrijven. Het kabinet neemt dit voorjaar ook een besluit over al dan niet een eventuele financiële impuls.

De Tweede Kamer is over deze kabinetsreactie geïnformeerd door minister Beljaarts mede namens de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie, Infrastructuur en Waterstaat, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Minister Beljaarts: “Nederland bevindt zich in een sterke positie om van deze groeimarkt te profiteren. Dankzij een solide basis met sterke bedrijven, gerenommeerde kennisinstellingen en daarnaast de aanwezigheid van het technisch hoofdkwartier van ESA: ESTEC in Noordwijk. De technologieën in deze sector leveren een bewezen bijdrage aan onze economie, veiligheid en infrastructuur en zijn in lijn met de Nationale Technologiestrategie. Tegelijkertijd is er helaas een beperkte financiële armslag die vraagt om keuzes. Het kabinet zal die gaan maken om een aantal belangrijke mijlpalen uit de agenda te kunnen behalen.”

Vanwege veiligheid en economie investeren andere landen versneld

Op dit moment bedragen de Nederlandse publieke ruimtevaartinvesteringen in Europese en nationale doeleinden € 522 miljoen tot en met 2025. Ruimtevaarttechnologie levert meer dan 10.000 banen in Nederland op, is de bron van innovaties in andere sectoren en vermindert strategische afhankelijkheden.

Andere landen binnen en buiten Europa zijn versneld gaan investeren in ruimtevaart, waardoor de Nederlandse positie onder druk staat. Nederland voldoet op dit moment niet aan de driejaarlijkse investeringsnormen (verplicht en optioneel) van de European Space Agency (ESA) en moet daarvoor ook nationaal stappen zetten. Dat kan door een krachtenbundeling van ministeries, bedrijven en wetenschap. Om een stap te zetten richting de ESA-norm is een ophoging van tenminste € 60 miljoen per jaar nodig. Het kabinet zal zich - ongeacht budgettaire besluitvorming hierover - maximaal inspannen om binnen de budgettaire kaders de doelstellingen uit de LTR te behalen.

De missies in de lange-termijn ruimtevaartagenda