Meer ruimte voor menselijke maat en vertrouwen in de sociale zekerheid

Minister Van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil ervoor zorgen dat bij de handhaving van de regels in de sociale zekerheid er meer wordt uitgegaan van vertrouwen in mensen en er meer ruimte is voor maatwerk. Ook moet een vergissing bij het aanvragen van sociale regelingen niet direct leiden tot een boete. De minister vindt de regels nu te streng. Het wetsvoorstel Handhaving sociale zekerheid gaat vandaag voor advies naar de Raad van State.

Van Hijum: “Vergissen is menselijk. Het past de overheid niet daar meteen kwade intenties in te zien. Zeker omdat we een ingewikkeld systeem van sociale regelingen hebben. Dan kan het soms gebeuren dat iemand een foutje maakt. De toeslagenaffaire heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat we niet moeten doorslaan bij boetes of terugvorderingen. Echte fraude pakken we natuurlijk aan. Maar als je als overheid vertrouwen geeft, krijg je ook vertrouwen terug.”