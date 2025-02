Ruim 90% gedupeerde ouders klaar met integrale beoordeling

Ruim 90% van de erkend gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire heeft inmiddels de integrale beoordeling doorlopen. Dat betekent dat zij de onterecht teruggevorderde of ingehouden bedragen vergoed hebben gekregen en een emotionele schadeschadevergoeding hebben ontvangen. Gemiddeld is aan deze ouders € 40.700 toegekend. Daarnaast zijn hun schulden aangepakt en kunnen zij terecht bij hun gemeente voor ondersteuning. Ook hebben ruim 100.000 kinderen van gedupeerde ouders een bedrag ontvangen via de kindregeling. Dat staat in de voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen die staatssecretaris Palmen (Herstel en Toeslagen) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Financieel herstel

Bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) hebben zich ruim 69.000 ouders aangemeld als mogelijk gedupeerde. Zij hebben vrijwel allemaal een eerste toets gehad. Eind december hadden bijna 57.500 ouders ook hun integrale beoordeling doorlopen of hiervan afgezien. Later dit jaar zal de integrale beoordeling van alle ouders zijn afgerond. In totaal zijn ruim 40.300 ouders erkend als gedupeerde.

Staatssecretaris Palmen: ‘De voortgangsrapportage laat zien dat we niet stilzitten en dat er resultaten worden geboekt. Tegelijkertijd moeten we nog hard aan de slag. Ik wil het voor de ouders en hun kinderen mogelijk maken om dit moeilijke hoofdstuk af te sluiten, zodat ze weer vooruit kunnen kijken.’

Schulden

De schuldenaanpak loopt volgens planning. Voor 96 procent van alle gedupeerde ouders zijn de publieke schulden kwijtgescholden en voor 93 procent van deze ouders zijn betalingsachterstanden op private schulden afgelost. Ouders van wie de schulden nog niet zijn afgelost, zijn meestal pas recent erkend als gedupeerde.

Kindregeling

Via de kindregeling hebben ruim 101.200 kinderen een tegemoetkoming van tussen de 2.000 en 10.000 euro ontvangen. Omdat er nog steeds nieuwe ouders erkend worden als gedupeerde, groeit het aantal kinderen dat ook recht heeft op de kindregeling nog licht. Naar verwachting worden in 2026 de laatste beschikkingen voor de kindregeling afgerond.

Emotioneel herstel

Om gedupeerde gezinnen te helpen hun leven weer op de rails te krijgen zijn er, naast de financiële vergoeding, ook andere initiatieven opgezet. Zo verscheen in november 2024 de verhalenbundel ‘Over veerkracht gesproken’ met inspirerende verhalen van ouders. Ook kunnen ouders en kinderen hulp krijgen op het gebied van mentale gezondheid en bij hun gemeenten terecht voor brede ondersteuning. Die bestaat bijvoorbeeld uit hulp bij wonen of gezondheid. Verder bieden Stichting Lotgenotencontact en Stichting Steunouder gezinnen ondersteuning en een luisterend oor.

Aanmeldtermijn aanvullende schade

Eerder dit jaar kwam de commissie Van Dam in opdracht van het ministerie van Financiën met aanbevelingen om de hersteloperatie te verbeteren. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Van Dam zullen onderdelen van de hersteloperatie anders worden ingericht en het proces worden gestroomlijnd. Na het voorjaarsreces volgt een uitgebreide reactie op de commissie Van Dam.

Het kabinet vindt het belangrijk dat gedupeerde ouders de ruimte hebben om een geïnformeerde keuze te maken over welke schaderoute voor aanvullende schade het beste bij hun situatie past. Om te voorkomen dat ouders het gevoel hebben een keuze te moeten maken voordat duidelijk is hoe de aanbevelingen van de spoedadviescommissie worden uitgewerkt, hanteert het kabinet als uiterste aanmeldtermijn voor aanvullende schade niet langer 31 maart, maar tenminste 1 juli 2025 of zes maanden na het onherroepelijk worden van de integrale beoordeling beschikking.